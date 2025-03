Salute, AISI in collaborazione con “MioDottore Connect” per promuovere l’importanza dell’innovazione digitale nella sanità

ROMA 18 MAR 2025 – AISI – Associazione Imprese Sanitarie Indipendenti ha svolto un ruolo cruciale nell’organizzazione dell’evento “Innovazione digitale nella gestione sanitaria”, che si è svolto lo scorso 12 marzo, coordinato dalla Piattaforma “MioDottore”, leader mondiale nella prenotazione online di visite mediche e servizi digitali per la sanità.

Il team di AISI ha brillantemente messo a disposizione la propria esperienza e il proprio network per coinvolgere attivamente esponenti di spicco di Ministero della Salute, Regione Lazio e LazioCrea.

Grazie alla collaborazione consolidata da tempo con il Gruppo “MioDottore”, AISI ha contribuito alla costruzione del programma e ha coinvolto i principali attori istituzionali e del settore sanitario, portando all’attenzione temi strategici per il futuro della sanità.

“Abbiamo lavorato fianco a fianco con “MioDottore” per creare un confronto di alto livello su digitalizzazione, telemedicina e Intelligenza Artificiale applicata alla sanità”, ha dichiarato Karin Saccomanno, Presidente di AISI, aprendo il convegno. “Il nostro impegno è quello di garantire alle strutture associate strumenti concreti per affrontare i cambiamenti in atto, trasformando le innovazioni tecnologiche in opportunità reali per il sistema sanitario e per i pazienti”.

Il ruolo di AISI e i temi chiave dell’evento

Durante il convegno, sono intervenuti esperti e rappresentanti istituzionali coinvolti direttamente dal Direttivo di AISI per approfondire le prospettive dell’innovazione digitale in sanità.

Sulla telemedicina, Michelangelo Bartolo (Regione Lazio) ha fatto il punto sulla situazione attuale, annunciando che entro il 2025 le piattaforme regionali saranno operative e verranno riscritte le normative per garantire un sistema strutturato e regolamentato a partire dal 2026.

Per quanto riguarda la digitalizzazione e il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE 2.0), Serena Battilomo (Ministero della Salute) ha ribadito l’importanza di un’integrazione capillare del FSE per permettere a cittadini e strutture sanitarie di accedere ai dati clinici in modo immediato e sicuro, migliorando la qualità dell’assistenza.

Lorenzo Sornaga (LazioCrea) ha illustrato casi concreti di utilizzo del Fascicolo Sanitario Elettronico, sottolineando l’importanza della disponibilità in tempo reale dei dati per la gestione delle patologie croniche, come il diabete, un elemento essenziale per ottimizzare le cure e migliorare la qualità di vita dei pazienti.

Sul fronte dell’Intelligenza Artificiale, Donatello Bianco, esperto del settore, ha mostrato applicazioni all’avanguardia, tra cui i sistemi di riconoscimento vocale capaci di generare automaticamente referti medici durante le visite, integrandoli nel Fascicolo Sanitario Elettronico. Questo innovativo approccio permetterà ai medici di concentrarsi sul paziente senza dover dedicare tempo alla trascrizione manuale, aumentando efficienza e precisione.

L’impegno di AISI per il futuro della sanità digitale

Chiudendo l’evento, e nel ringraziare il team di “MioDottore”per aver fortemente voluto AISI al suo fianco nell’organizzazione di un evento di tale portata, il Direttore Generale Giovanni Onesti ha sottolineato il ruolo strategico nell’accompagnare le strutture sanitarie indipendenti verso l’innovazione: “Il nostro obiettivo è quello di offrire alle strutture associate vantaggi concreti, non solo in termini di nuove opportunità, ma anche nell’affrontare gli obblighi normativi, trasformandoli in strumenti di crescita e innovazione”.

Il DG Onesti ha voluto anche esprimere il suo sincero ringraziamento ai partecipanti, agli associati e a tutti coloro che hanno seguito con grande interesse l’iniziativa. Onesti ha sottolineato come la costante e numerosa partecipazione è una dimostrazione tangibile dell’impegno e dell’attenzione di AISI verso i propri associati. Un ringraziamento globale è stato rivolto per il continuo supporto e la partecipazione attiva, che hanno giocato un ruolo fondamentale nel successo dell’evento.

AISI dà appuntamento al prossimo evento in programma per maggio, dedicato al tema della longevity e dell’invecchiamento della popolazione, per continuare il confronto su come tecnologia e innovazione possano migliorare il futuro della sanità.

