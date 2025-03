“Sa mesa nostra”, dal 14 al 16 marzo “Il galateo dei formaggi”

“Sa Mesa Nostra”, è un progetto dedicato valorizzazione della tradizione gastronomica sarda che punta a rafforzare il legame tra territorio e ristorazione, passando per la tradizione ed incentivare l’utilizzo di prodotti tipici sardi.

Confcommercio nord Sardegna con “Sa Mesa Nostra” punta a promuovere sul territorio degustazioni ed eventi alla scoperta dei migliori prodotti nei ristoranti sardi, con l’obiettivo di valorizzare le eccellenze gastronomiche, preservare la tradizione e sostenere il tessuto economico locale.

Dal 14 al 16 marzo i ristoranti del nord Sardegna invitano tutti ad un viaggio nei sapori autentici della tradizione nella rassegna “Il galateo dei formaggi”. Un’occasione speciale per degustare gratuitamente i formaggi pecorini DOP, espressione di una storia antica e di una lavorazione tramandata nel tempo.

“Si tratta del secondo step di un progetto più articolato che portiamo avanti nella convinzione che eventi come questi siano in grado di dare un contributo importante alle nostre produzioni – dice il presidente della territoriale di Sassari di Confcommercio, Alberto Fois- e al tempo stesso a tutti gli esercizi che le propongono. Abbiamo iniziato con i dolci qualche settimana fa e il nostro viaggio tra le nostre eccellenze continua nel prossimo fine settimana. Ma non si ferma. Sono in programma, infatti, altri interessanti appuntamenti a tema.”

Confcommercio nord Sardegna, con il supporto della Regione Sardegna, assessorato al Turismo, Artigianato e Commercio celebra in questa occasione i formaggi pecorini DOP, come PecorinoRomano DOP, Pecorino Sardo DOP e Pecorino Fiore DOP,esaltandone le qualità organolettiche, i metodi di produzioneartigianale e il legame con la tradizione. Il progetto rafforza laconnessione tra territorio, produttori e ristoratori, promuovendo ilconsumo consapevole e coinvolgendo residenti e turisti in unviaggio alla scoperta dei sapori autentici.

Attraverso questa iniziativa, Confcommercio non solo valorizza le eccellenze casearie, ma incentiva anche il turismo enogastronomico di qualità, sostiene le imprese locali e racconta il

valore e l’unicità del patrimonio culturale legato alle tradizioni locali.

Un’esperienza unica per riscoprire il valore della tradizione casearia, immergendo chi ne volesse far parte, nei profumi e nei sapori autentici che rendono questi formaggi un’eccellenza unica. Da conoscere e apprezzare.

Tutte le info su https://flcomunicazione.com/ilgalateodeiformaggi