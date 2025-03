Roma – Sconfitta del Cagliari all’Olimpico. Decide Dovbyk, ma i rossoblù escono a testa alta

ROMA – Il Cagliari perde ancora, ma questa volta di misura, senza sfigurare contro la Roma del grande ex Claudio Ranieri. A decidere il match dello stadio Olimpico una rete fortunosa di Dovbyk su un rimpallo in area isolana. Una sconfitta che, comunque, non compromette la classifica dei rossoblù, che restano con quattro punti di vantaggio sulle zone basse della graduatoria. Davide Nicola sceglie il 3-5-1-1 con Caprile tra i pali, Palomino, Mina e Luperto sulla linea difensiva, in mediana Zortea, Adopo, Prati, Deiola e Obert, poi Viola per innescare Piccoli in attacco. Tra i giallorossi riflettori puntati su Soulè e Dovbyk. Il primo tempo è noioso e soporifero, con le due squadre bloccate ed impegnate a non subire. Al 29’ Mancini, su calcio d’angolo, si stacca dalla difesa per una conclusione al volo che finisce di poco a lato. La risposta del Cagliari è in una conclusione centrale di Piccoli, neutralizzata da Svilar in due tempi. Passa un minuto, con Dovbyk che pizzica di testa spedendo la palla di poco a lato. Al 44’ l’occasione più ghiotta per i sardi, con il tiro di Zortea che finisce alto. Nella ripresa ci provano ancora i rossoblù, con Zortea che crossa per Piccoli, ma Svilar chiude la porta e salva i padroni di casa. Al 62’ il vantaggio romanista: corner per i giallorossi, la palla finisce tra le parti di Dovby che – in seguito ad un rimpallo fortunoso – si gira facilmente e imbuca in porta. Al 68’ Piccoli in diagonale, ma l’estremo difensore capitolino si supera. Svilar è prodigioso anche su un colpo di testa di Mina. Nei minuti di recupero il portiere romanista salva anche su Pavoletti. Finisce, quindi, con la vittoria della Roma ma gli isolani escono dal campo a testa alta. Davide Nicola conferma: “Abbiamo fatto una grande partita, l’ho detto anche ai ragazzi, ma noi non ci accontentiamo mai. Dobbiamo essere lucidi e determinati, oggi potevamo segnare un gol, mi è piaciuta l’interpretazione della gara. Non possiamo fare 90 minuti a mille contro queste squadre, riusciamo a farlo per alcune parti di partita e oggi i ragazzi sono stati ordinati. Il gol subito è stato un pò fortunato, non vedo nostre colpe. Però bravi ragazzi, andiamo avanti”. Ora la sosta, poi il Monza alla Unipol Domus: “Questa squadra – dice Nicola – ha solidità e convinzione, ora stacchiamo un pò dopo questi 3 mesi di fuoco e prepariamo il rush finale perché chi ha più entusiasmo poi raccoglie i frutti”. Claudio Ranieri non si scompone: “Ai ragazzi ho chiesto di rialzarci. Lo stadio è pieno e crede in noi. Serviva una partita di sacrificio, il campionato è difficilissimo. Dobbiamo pensare partita in partita e capire dove saremo”.Luciano Pirroni

Roma (3-4-2-1): Svilar; Rensch, Mancini, N’Dicka; Saelemaekers, Konè (19′ st Cristante), Paredes, Angelino; Soulé (19′ st Dybala, 30′ st Pisilli), Baldanzi (19′ st El Shaarawy); Dovbyk (27′ st Shomurodov). Allenatore: Claudio Ranieri

Cagliari (3-5-1-1): Caprile; Palomino, Mina, Luperto; Zortea, Adopo (29′ st Marin), Prati (20′ st Makoumbou), Deiola (35′ st Pavoletti), Obert (20′ st Augello); Viola (20′ st Mutandwa); Piccoli. Allenatore: Davide Nicola

Arbitro: Piccinini

Marcatori: 17′ st Dovbyk