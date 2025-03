Quartu sempre più attenta alla sostenibilità ambientale

Il cambiamento climatico è attualmente una delle maggiori emergenze a cui stiamo assistendo e, a tal proposito, la città di Q

uartu Sant’Elena vuole fare la propria parte, guardando al futuro con responsabilità. Lo fa adottando il PAESC, il Piano di Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima: un risultato importante grazie al via libera del Consiglio comunale, considerato che si tratta del primo Comune in Sardegna ad averlo ottenuto.

“È un traguardo ma anche un punto di partenza. Si tratta infatti di un piano decisamente importante, perché l’adattamento, il contrasto e la mitigazione ai cambiamenti climatici è diventato una delle politiche centrali dell’UE e del mondo intero”, ha commentato a riguardo il Vicesindaco e Assessore all’Ambiente Tore Sanna.

L’obiettivo è nato l’anno precedente, quando l’Amministrazione comunale ha aderito al “Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia”, che stabilisce obiettivi fondamentali per la riduzione delle emissioni e integra politiche di adattamento ai cambiamenti climatici.

Da questa iniziativa hanno preso vita una serie di iniziative concrete, come quelle per la forestazione urbana che è già stata finanziata. Il Piano contiene un’analisi molto dettagliata che riassume gli ultimi trent’anni di studi sul clima, seguita dalle previsioni future, tra cui l’incremento di eventi estremi – come ondate di calore e forti piogge – che potrebbero portare a problemi rilevanti per la cittadinanza.

Il territorio quartese è stato diviso in sette diverse aree, che saranno analizzate tenendo conto dei rischi climatici e delle strategie di intervento, entrando nello specifico delle caratteristiche di fragilità di ogni singola zona. Il tutto è stato poi inserito all’interno di un sistema informativo territoriale che consentirà all’Amministrazione di indagare su una singola parte rispetto a ognuno dei rischi climatici.

Ilaria Corona