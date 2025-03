Progetto Mon I Dron. Aperte Le Iscrizioni Per La Formazione E Ricerca Con I Cittadini Sulle Piante Aliene Nel Parco Di Tepilora. Appuntamento Venerdì 21 Marzo A Posada

Progetto Mon I Dron. Aperte Le Iscrizioni Per La Formazione E Ricerca Con I Cittadini Sulle Piante Aliene Nel Parco Di Tepilora. Appuntamento Venerdì 21 Marzo A Posada, Posada, 16 marzo 2025 – Dopo il successo dell’iniziativa BioBlitz, in cui sono state coinvolte il 14 marzo scorso alcune classi delle scuole medie di Posada e Torpè nelle attività di ricerca delle piante aliene nella zona umida di Posada, si sono aperte le registrazioni per l’azione di Citizen Science (la Scienza dei cittadini) dedicata alla formazione, con successiva uscita in campo, rivolta soprattutto a insegnanti, guide, educatori ambientali e quindi a tutti i cittadini interessati. L’appuntamento, con partecipazione gratuita, è fissato per il pomeriggio di venerdì 21 marzo, dalle ore 15;30 alle 19, nei locali della ex Peschiera di San Giovanni di Posada. Il progetto è inserito nel programma Mon I Dron, ideato dal Parco di Tepilora e finanziato dall’UE attraverso fondi Pnrr, con l’organizzazione di Legambiente in collaborazione con i Ceas di Posada e Torpè e un team di esperti botanici e agronomi. Obiettivo del programma è monitorare la presenza di piante aliene e infestanti lungo la parte finale del Rio Posada, fino alla foce. All’osservazione a terra è integrata quella in volo attraverso l’uso di droni che contribuiranno a una mappatura più precisa della biodiversità presente in una determinata area di analisi.

Come registrarsi. Per ulteriori informazioni e per la registrazione dei partecipanti si può telefonare al Ceas di Posada al 3773059522 o scrivere a [email protected].

Alcuni consigli. Le escursioni non saranno impegnative. Si consiglia tuttavia di indossare scarpe adatte e di portare, se disponibile, un telefonino o tablet con collegamento internet per una migliore osservazione delle piante.