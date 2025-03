Prevenzione del glaucoma, Visite di screening gratuite a Cagliari

In occasione della Settimana Mondiale del Glaucoma, dal 10 al 16 Marzo 2025, IERFOP partecipa promuovendo una campagna di sensibilizzazione volta alla prevenzione e alla diagnosi precoce di questa grave patologia oculare.

Il glaucoma definito anche come ”il ladro silenzioso della vista”, poiché decorre nella maggior parte dei casi in modo del tutto asintomatico, portando ad una riduzione progressiva del campo visivo con un visus pressochè normale, rappresenta la seconda causa di cecità nel mondo. Sono circa 60 milioni di individui ne sono affetti nel mondo , In Italia colpisce circa il 2% della popolazione.

La diagnosi precoce e il trattamento tempestivo sono fondamentali per contrastare la progressione di questa subdola malattia e preservare la vista.

Per questo motivo, IERFOP metterà a disposizione gratuitamente un vademecum informativo sul glaucoma, contenente indicazioni utili su sintomi, fattori di rischio e strategie di prevenzione. Inoltre, grazie alla collaborazione con un centro oculistico specializzato verrà offerta gratuitamente una visita di screening per la rilevazione precoce del glaucoma.

L’iniziativa si rivolge a tutta la popolazione, con particolare attenzione alle persone sopra i 40 anni, ai soggetti con familiarità per la malattia, ai diabetici e ai pazienti con miopia elevata, categorie particolarmente a rischio.

“La prevenzione è un pilastro fondamentale per la salute pubblica e il glaucoma rappresenta una sfida che possiamo affrontare solo attraverso l’informazione e la diagnosi precoce. Con questa iniziativa vogliamo sensibilizzare il maggior numero di persone possibile, garantendo loro strumenti concreti per la tutela della propria vista”, ha dichiarato Roberto Pili, Presidente di IERFOP.

Anche Bachisio Zolo, Direttore di IERFOP, ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa: “Mettere a disposizione visite di screening gratuite significa abbattere le barriere economiche e logistiche che spesso ostacolano la prevenzione. La nostra missione è rendere accessibili le cure e favorire la diagnosi tempestiva, evitando conseguenze irreversibili.”

Le visite di screening e la distribuzione del vademecum saranno disponibili fino ad esaurimento delle risorse previste dalla campagna, anche oltre la data ultima del 16 marzo.

Gli interessati possono contattare il numero verde 800800184 di IERFOP .

Con questa campagna, IERFOP ribadisce il proprio impegno nel promuovere la salute e il benessere visivo, sensibilizzando la cittadinanza sull’importanza della prevenzione e garantendo un accesso più ampio ai controlli oculistici essenziali.