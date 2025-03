Presentazione del libro “L’amore è cambiato” di Annalisa Ambrosio

Ultimo appuntamento per “Che sia l’amore tutto ciò che esiste”, la rassegna che la Società Umanitaria di Alghero, prendendo in prestito un verso della poetessa americana Emily Dickinson, dedica al cinema delle donne e al sentimento amoroso inteso in modo trasversale e multiforme, tra intimità, impegno e passione.

Dopo il successo dello spettacolo “Ritratto in bianco e nero” al Teatro Civico di Alghero, portato in scena da Franca Masu e Giuseppe Ligios, e dopo la sezione cinematografica che si è svolta a Lo Quarter, la rassegna si chiude il 24 marzo al T alle 18.30 con la presentazione del libro “L’amore è cambiato” (Einaudi, 2025) di Annalisa Ambrosio, direttrice didattica di Academy, corso di laurea triennale in scrittura della Scuola Holden di Torino, intervistata da Elvira Conconi.

Il saggio di Ambrosio, giovanissima autrice dal talento luminoso, ci porta alla scoperta delle nuove forme di relazione in un’epoca in cui, mai come ora, sono oggetto di (ri)discussione l’istituzione del matrimonio, la stessa monogamia e addirittura i modi, le parole e le forme che usiamo per riferirci all’amore.

Abituate e abituati come siamo a percepirlo come “sacro indissolubile bastevole totalizzante”, complici anche la letteratura, la musica e tanto, tantissimo cinema che dell’amore romantico hanno fatto uno dei terreni di indagine privilegiati, «è possibile superare il mito tradizionale dell’amore senza negarsi il piacere di perdere la testa per qualcuno?», si chiede l’autrice. «Forse sì, a patto di capire che cosa fare se si è innamorati nell’era post-romantica. L’amore è cambiato perché la cultura terapeutica, l’istituto giuridico del divorzio, le lotte dei movimenti LGBTQIA+ hanno allargato la morfologia delle relazioni amorose».

La relazione amorosa non è una sola. Non più. Realizzare un amore, cioè, non significa necessariamente sposarsi, avere dei figli, vivere o andare a letto insieme. Ci sono altre possibilità. E queste possibilità sono tanto più varie e concrete quanto più siamo in grado di usare l’immaginazione.

L’ingresso è libero e gratuito.

Info: www.umanitaria.it/alghero-attivita/alghero-avvisi/3182-che-sia-l-amore-tutto-cio-che-esiste

