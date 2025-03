Presentato “Il Corpo Sbagliato” di Francesca Spanu

La giornata del 4 marzo ha visto la presentazione del libro ““, scritto daed esposto allae promosso dalla onlus. Colta l’occasione della, il convegno si è dedicato alla breve descrizione del libro e alla sensibilizzazione del tema; si discute di bellezza, di accettazione e di rivalsa, con la cornice di un folto pubblico ben attento e partecipe attivamente. Ad occuparsi delle domande rivolte all scrittrice sono state la giornalista Alessandra Ghiani e la politica Camilla Gerolama Soru.

IL LIBRO – “Il Corpo Sbagliato” è il riflesso degli occhi di Cecilia, protagonista nonché alter ego dell’autore («ogni mio libro ha molto della mia storia»); una donna che si confronta dapprima con lo spettro dell’obesità, poi con l’umiliazione e la sofferenza dovute al giudizio degli altri, e infine con l’intervento chirurgico che le permette di potersi specchiare senza paura alcuna. Un buon lieto fine? Non proprio.

LA STORIA – Al pari dello Zeno di Svevo o di un qualunque eroe decadentista, il destino è tragico, e la salvezza non si materializza nello spirito, laddove dovrebbe. Correggere l’estetica non porta a soluzioni sul lungo termine: Cecilia ha sempre creduto che non potesse esprimere il proprio carattere per via dello scudo che il proprio corpo creava tra lei e gli altri, giudicanti nell’aspetto prima che sul cuore. E quando le cose sembrano andar meglio, un ragazzo con il quale inizia una relazione si innamora della sua bellezza e critica le sue fragilità. Il mondo al contrario: Cecilia viene scossa da questo capovolgimento di valori. Diventa dipendente delle lodi di Sergio, ma dimentica che il percorso non è terminato con la perdita di peso; la causa del declino è la mancanza di amor proprio.

L’EPISODIO DEI FICHI – La cattiveria è cronica nel racconto poiché lo è allo stesso modo nella vita di Francesca: dai bambini e la loro innocenza agli adulti, tutto l’ambiente a lei attorno critica e giudica. E Francesca rivanga col sorriso nonostante il dolore, e racconta l’episodio del fico d’India:

«Da bambina fui costretta a leccare un fico d’India per ricevere l’accettazione degli altri bambini. Ho rifiutato di riassaggiare il frutto per anni e anni, perché per me era indissolubilmente legato a quel brutto momento. E ne ho riscoperto la bontà; dentro di ognuno di noi vi è il potere di trasformare ciascun elemento della nostra vita in cosa buona»

I MOTIVI – «Ho deciso di scrivere questo libro nel maggio del 2022. Il dottor Pintus mi fee partecipare a un convegno sull’obesità, e il pubblico di medici rimase stupito dalla mia sofferenza. Ero riuscita a fornire loro il mio punto di vista, avevo messo loro in discussione, non si erano mai resi conto di tutto. Da qui ho realmente compreso il potere del mio messaggio»

Prende parola anche il dottor Moroni, figura fondamentale che ha seguito Francesca nell’operazione bariatrica: «Il libro racconta una grande storia di diversità. Lo stigma nei confronti degli obesi aumenta sempre di più, a causa di politici e giornalisti che ne parlano con distacco. Vedesi Milei e le sue dichiarazioni e politiche… Senza l’Ascop, per chirurgi e psicologi sarebbe stato molto più complesso negli ultimi anni…»

CIBO – «Sono stata in un certo modo drogata delle attenzioni di una persona. Questo love bombing lo si vive anche con il cibo: riempie un vuoto, ma ci si pente ogni volta appena finito di consumare»

Questo articolo si impegna nella promozione di un romanzo molto interessante e veicola un messaggio positivo e di supporto nei confronti delle vittime di stereotipi distruttivi. Non appartiene a questa sede l’impegno di indagare i motivi e le cause che porta inconsciamente chiunque a misurare il proprio corpo con idealizzazioni irrealizzabili, propagate da una società dei consumi vorace, che continua a convincerci di dover lottare e mai arrenderci nella moderna ricerca della felicità. Si consuma con gli occhi, e la bellezza è al primo posto. E rimangono solo domande. È connaturato in noi esseri umani cercare spasmodicamente il bello prima che il giusto e il buono? L’uomo si è fatto architetto di una irrealtà tanto spietata quanto complicata da invertire.

Simone Soro

