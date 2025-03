Premio Maestri Eccellenza 2025 – Da Confartigianato un bando da 30mila euro per gli artigiani di moda e arredamento

L’opportunità anche per le imprese sarde. Scadenza il 31 maggio prossimo. Giacomo Meloni (Presidente Confartigianato Sardegna): “Valorizzare e promuovere i settori più creativi e originali e tramandare la conoscenza del saper fare artigiano delle professioni e più conosciute nel mondo”.

E’ destinato anche agli artigiani sardi il bando 2025 del “Premio Maestri d’Eccellenza”, con un montepremi di 30mila euro e scadenza il 31 maggio, iniziativa nazionale di Confartigianato Imprese e Métiers d’Exellence LVMH, in collaborazione con Maison Thélios e la Camera Nazionale della Moda Italiana, che vuole riconoscere il valore delle imprese e delle produzioni dei settori tessile, abbigliamento, calzature, sartoria, occhialeria, gioielleria, pelletteria, componenti del prodotto moda e arredo e complementi d’arredo.

Giunto alla terza edizione ha l’obiettivo di dare promuovere la creatività e all’alta qualità manifatturiera degli artigiani che operano nei settori del lusso.

“Con il premio destinato agli artigiani più innovativi, che si traduce in un contributo economico da reinvestire nella crescita delle loro attività – afferma Giacomo Meloni, Presidente di Confartigianato Imprese Sardegna – miriamo a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di tramandare il sapere artigianale italiano nel settore del lusso, tutelare competenze straordinarie e formare nuove generazioni di talenti, valorizzando la creatività e l’eccellenza della manifattura artigianale in tutto il Paese”. “Siamo consapevoli della responsabilità che abbiamo nel trasmettere l’arte dell’artigianato alle generazioni future. Non si tratta solo di insegnare abilità tecniche, ma anche di infondere il rispetto per la tradizione, la dedizione all’eccellenza e lo spirito di innovazione – conclude Meloni – Solo così potremo assicurare che il patrimonio dell’artigianato italiano continui a splendere negli anni a venire. Proteggere, valorizzare e promuovere il know-how artigiano è il fulcro della missione di Confartigianato”.

Il Premio, il cui bando è consultabile su https://sardegnaimpresa.it/bando-premio-maestri-eccellenza-2025/ è destinato agli artigiani della moda e dell’arredamento, ed è articolato in tre categorie: Maestro Artigiano d’Eccellenza, dedicato ad artigiani esperti che si sono distinti per la qualità dei propri progetti e del proprio percorso professionale, per la strategia di sviluppo e la trasmissione del proprio saper fare legati alla tradizione italiana. Il premio è rivolto a professionisti ed imprese con una esperienza di almeno 10 anni; Maestro Emergente Artigiano d’Eccellenza, dedicato a talenti emergenti impegnati nell’artigianato e con un progetto promettente creato almeno nei 10 anni precedenti all’iscrizione al concorso; Maestro dell’Innovazione d’Eccellenza, dedicato ad aziende e professionisti che si sono distinti per la capacità di innovazione, preservando conoscenze e competenze storiche e reinterpretandole in chiave moderna.

Il Premio è accessibile ad artigiani, professionisti ed aziende create almeno 12 mesi prima dell’iscrizione al concorso. Ognuno potrà candidarsi per una sola categoria. Dopo aver valutato tutte le candidature, una giuria di esperti selezionerà i vincitori, che verranno premiati nel corso di un evento a loro dedicato durante la Milano Fashion Week nel settembre 2025.

I vincitori delle tre categorie saranno premiati con: un premio economico di 10.000 euro da reinvestire nella propria attività; esposizione mediatica tramite articoli; visite dedicate negli stabilimenti della Maison Thélios allo scopo di approfondire i processi produttivi e il savoir-faire degli artigiani e dei tecnici coinvolti.

Alla domanda vanno allegati i seguenti documenti in formato PDF: una descrizione e storia d’impresa, contenete i dettagli relativi all’ambito per il quale ci si candida (max 1000 caratteri), un portfolio delle opere realizzate (max 15 pagine); foto e descrizione (max 1000 caratteri) di 2 realizzazioni che rappresentino la propria eccellenza artigianale (N.B. in caso di superamento della fase di preselezione, sarà necessario presentare tali realizzazioni durante l’evento finale); visura camerale o certificato di attribuzione della partita IVA.

In Sardegna, i settori tessile, abbigliamento, calzatura, sartoria, occhialeria, gioielleria e componenti del prodotto moda in Sardegna e quindi stilisti, sarti, produttori e designer di abiti, calzature e accessori d’abbigliamento sono rappresentati da 268 realtà artigiane (il 79,3%) sulle 338 micro e piccole imprese totali del territorio (115 dell’abbigliamento, 142 del tessile e 41 della lavorazione della pelle), con 539 addetti artigiani sui 798 complessivi nel settore.