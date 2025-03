Pino e gli Anticorpi a Cagliari

E’ quasi Sold Out per lo spettacolo di Pino e Gli Anticorpi in calendario a Cagliari il 22 marzo, presso l’Auditorium del Conservatorio . E’ ancora possibile qualche posto per accaparrare la poltrona giusta sulla quale ridere a crepapelle per tutto lo spettacolo.

Si tratta di un Tour celebrativo dei trenta anni di carriera del duo comico che continua, con la stessa energia degli esordi, a divertirsi e divertire il pubblico di tutta Italia, dal vivo e in TV, ma anche con una forte presenza sui vari social.

La data di Cagliari, oltre che la prima del Tour, sarà speciale anche perché è prevista la registrazione dell’intero spettacolo destinata a diventare uno “speciale” televisivo diffuso in chiaro e in streaming dopo il termine del tour.

E’ ancora possibile acquistare i biglietti dal sito

https://www.boxol.it/BoxofficeSardegna/it/event/pino-e-gli-anticorpi-auditorium-del-conservatorio-cagliari/555240

“Zeitgeist” è una girandola di numeri comici e personaggi che si avvicendano sul palco senza soluzione di continuità a rappresentare i vari modi di far ridere. Dal cabaret al Clown passando per brevi monologhi, un omaggio all’avanspettacolo e al“comico-spalla”, il meglio del duo sardo al secolo Michele e Stefano Manca, i cui personaggi più famosi sono accompagnati dal musicista Giovanni Arru.

Michele e Stefano Manca insistono da quasi trent’anni a portare i loro scombinati personaggi in giro nei teatri italiani (ma anche in Francia, Spagna, Svizzera e Germania), passando per piazze, club e programmi televisivi; hanno studiato recitazione all’Ecòle Philippe Gaulier di Parigi e Bont’s International Clownschool in Spagna, insegnano discipline dello spettacolo, hanno scritto libri, il loro primo film “Bianco di Babbudoiu” è attualmente in distribuzione worldwide, mentre il secondo, intitolato “Come se non ci fosse un domani”, è disponibile al noleggio su tutte le piattaforme.