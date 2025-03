Pecorino Romano in prima linea contro i dazi

Pecorino Romano in prima linea contro i dazi, Consorzio Pecorino Romano in prima linea contro i dazi Usa

domani alle 9 a Re Start su Rai 3 il presidente Maoddi illustra scenari e strategie

Il Consorzio di tutela del Pecorino Romano DOP dalla Sardegna in prima linea contro i dazi sui prodotti agroalimentari annunciati dal presidente americano Trump. Un’ipotesi devastante per la filiera del Pecorino Romano, con un danno stimato di almeno 45 milioni all’anno su un export che negli Usa raggiunge i 180 milioni di euro. Domattina alle 9 il presidente del Consorzio Gianni Maoddi si collegherà in diretta con la trasmissione televisiva Re Start su Rai 3 per parlare di dazi, delle possibili strategie per scongiurarli e delle richieste a Regione, Governo e Unione Europea per compensare i danni enormi che si potrebbero abbattere sull’economia delle zone di produzione, soprattutto la Sardegna ma anche il Lazio e la provincia di Grosseto, sulle aziende e sulle famiglie coinvolte.

Appuntamento domani alle 9 su Rai 3 con Re Start.