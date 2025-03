Pechino Express 2025, tappa nelle Filippine: tutte le 9 coppie ancora in gara

(Adnkronos) –Prosegue il viaggio di Pechino Express 2025. Oggi, giovedì 13 marzo, in esclusiva su Sky e in streaming solo su Now, arriva la seconda tappa nelle Filippine della corsa che quest’anno porterà 'Fino al tetto del mondo'. Il conduttore Costantino della Gherardesca e l’inviato speciale Fru accompagneranno i viaggiatori in corsa tra San Vicente, nell’isola di Palawan, passando per il villaggio di San Rafael, fino al traguardo finale di Sabang: un viaggio senza sosta per un totale di 187 chilometri zaino in spalla. Dopo aver affrontato la prima tappa non eliminatoria, tutte le nove coppie di questa stagione sono ancora in gara: Juri Chechi e Antonio Rossi 'I Medagliati', poi Dolcenera e Gigi Campanile 'I Complici', Nathalie Guetta e Vito Bucci 'I Cineasti' e Giulio Berruti e Nicolò Maltese 'Gli Estetici'. E ancora Samanta e Debora Togni 'Le Sorelle', Virna Toppi e Nicola Del Freo i 'Primi Ballerini', Gianluca Fubelli (Scintilla) e Federica Camba gli 'Spettacolari', Jey e Checco Lillo i 'Magici' e infine Ivana Mrazova e Giale De Donà le 'Atlantiche'. In questa nuova puntata i viaggiatori, provvisti come sempre solo di uno zaino contenente una dotazione minima e di 1 euro al giorno a persona e in valuta locale, cominceranno il loro viaggio da San Vicente, sempre sull’isola filippina di Palawan. La coppia dei Magici, che ha vinto la prima puntata, riceverà da Costantino la 'pesantissima' busta nera che, al traguardo, decreterà se la tappa è eliminatoria o meno. A San Rafael, nel villaggio che costituisce il traguardo intermedio di questa tappa, le coppie troveranno il libro rosso che questa volta sarà particolarmente importante perché influirà in maniera assai decisa sulle sorti della gara. Tra le tante difficoltà del percorso impervio, i diversi imprevisti che li sorprenderanno nel percorso e con, sullo sfondo, il paesaggio stupefacente della natura delle Filippine, i viaggiatori dovranno raggiungere il traguardo a Sabang: qui assoluta protagonista sarà la busta nera, che decreterà la sorte di una delle coppie in gara. Chi potrà proseguire il proprio faticosissimo ma indimenticabile percorso a Pechino Express? RTL 102.5 è radio ufficiale di 'Pechino Express'. 'WeRoad' torna a 'Pechino Express' come travel partner ufficiale. La puntata andrà in onda oggi, giovedì 13 marzo, alle 21.15 su Sky e in streaming solo su Now. Ssempre disponibile on demand e visibile su Sky Go. — [email protected] (Web Info)