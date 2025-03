Parole che cambiano il mondo: al via le anteprime del festival dicembre letterario

Un nuovo ciclo di appuntamenti organizzati dal Club di Jane Austen porta in Sardegna autori di primo piano come Takoua Ben Mohamed, Piergiorgio Pulixi, Elisa Biagini e Pietro Grasso. Si parte il 22 marzo a Pimentel, per un festival diffuso che unisce cultura, identità e riflessione sul presente in attesa della decima edizione del Dicembre Letterario. La partecipazione all’evento è libera e completamente gratuita fino ad esaurimento posti.

La decima edizione del Festival Dicembre Letterario prende il via con un ciclo di quattro anteprime che anticipano l’evento principale, e che porteranno in Sardegna incontri con autori di rilievo e temi di grande attualità. Un debutto che non poteva avere data migliore: il primo appuntamento cade nello stesso weekend della Giornata Mondiale della Poesia, celebrando il potere delle parole in uno spazio unico, il Giardino di Lu a Pimentel.

Quattro incontri, quattro storie da raccontare

Le Anteprime di Primavera offrono un assaggio della ricchezza culturale che caratterizza il festival, spaziando tra graphic journalism, narrativa, poesia e impegno civile.

Sabato 22 marzo, ore 15.00 | Pimentel

Si parte il 22 marzo nella meravigliosa cornice de Il Giardino di Lu a Pimentel insieme alla graphic journalist Takoua Ben Mohamed, autrice e illustratrice italo-tunisina, nota per il suo lavoro che unisce fumetto e impegno sociale. Presenterà il suo ultimo libro “Non stuzzicate la musulmana” (Becco Giallo), un racconto autobiografico che smonta pregiudizi e stereotipi sull’identità musulmana in Italia, in dialogo con Giuseppe Floris.

Un incontro realizzato in collaborazione con il Comune di Pimentel, il Festival Tesori a fumetti, Il Giardino di Lu e la libreria Mondadori Bookstore “I Mulini”.

Ingresso libero.

Mercoledì 26 marzo, ore 18.30 | Nuoro

Il 26 marzo, a Nuoro (ExMè), sarà la volta di Piergiorgio Pulixi, una delle voci più amate del noir italiano e vincitore di prestigiosi premi letterari, che presenterà “Se i gatti potessero parlare” (Marsilio), un romanzo che mescola giallo e introspezione psicologica. L’autore dialogherà con Simonetta Selloni.

Un’iniziativa realizzata in collaborazione con la libreria Ubik Mieleamaro.

Ingresso libero.

Domenica 30 marzo, ore 15.30 | Pimentel

Il pomeriggio del 30 marzo, sempre al Giardino di Lu di Pimentel, sarà protagonista la poesia con Elisa Biagini, poetessa, traduttrice e docente, autrice di numerose raccolte e vincitrice di importanti riconoscimenti nel panorama poetico contemporaneo. Presenterà “L’intravisto” (Einaudi), un’opera che esplora il confine tra il detto e il non detto, tra visibile e invisibile. L’autrice dialogherà con Simonetta Milia. Un viaggio tra parole e suggestioni in collaborazione con il Festival Cabudanne de sos Poetas, Il Giardino di Lu e la libreria Mondadori Bookstore “I Mulini”.

Ingresso libero.

Lunedì 31 marzo, ore 18.00 | Villacidro

Infine, il 31 marzo, le anteprime primaverili chiuderanno al Liceo Classico e Linguistico “E. Piga” di Villacidro con Pietro Grasso, ex magistrato già presidente del Senato, impegnato da anni nella diffusione della cultura della legalità. Presenterà “Storie di sangue, amici e fantasmi” (Feltrinelli), un libro che ripercorre le vicende della lotta alla mafia attraverso episodi personali e incontri con figure chiave della storia italiana. Dialogherà con Maria Francesca Chiappe.

Un incontro in collaborazione con Demea eventi culturali, il liceo classico e linguistico “E. Piga” e la Consulta dei giovani di Villacidro. L’evento sarà patrocinato dal Comune di Villacidro e inserito all’interno del programma ViviVerde 2025 quale momento di riflessione e dialogo sul tema della legalità come bene comune e l’impegno verso una comunità responsabile e sostenibile.

Ingresso libero.

Una rassegna diffusa e partecipativa

Gli eventi, organizzati dal Club di Jane Austen Sardegna in collaborazione con diverse realtà culturali e istituzioni locali, sono a ingresso libero e gratuito, confermando la vocazione del festival a rendere la letteratura accessibile a tutti. Con un programma variegato e di alto livello, le Anteprime di Primavera si confermano un appuntamento imperdibile per chi ama la cultura e il confronto con grandi protagonisti del panorama letterario italiano.

Il progetto Dicembre Letterario – X edizione è finanziato dalla Fondazione di Sardegna.

La Direzione Artistica del Club di Jane Austen Sardegna è a cura di Giuditta Sireus.

