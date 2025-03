Papa, Vaticano: “Situazione di stabilità, lieve miglioramento in quadro che resta complesso”

(Adnkronos) – Le condizioni cliniche di stabilità del Papa di cui hanno parlato ieri i medici nel bollettino medico si sono registrate anche oggi. Lo sottolinea la Sala stampa vaticana che, nell'assenza di un bollettino medico di oggi (tornerà domani sera), sottolinea che la stabilità “è in sé un elemento positivo che va a consolidare il miglioramento dei giorni scorsi". Si ribadisce quindi il "lieve miglioramento" che registravano ieri i medici sempre in un quadro che resta complesso. Il Papa oggi ha potuto seguire gli Esercizi spirituali con la Curia in Aula Paolo VI video collegandosi dal Gemelli. Il video collegamento ha consentito al Pontefice di seguire gli Esercizi senza essere visto. — [email protected] (Web Info)