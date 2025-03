Papa, Vaticano: “Condizioni stazionarie, confermati i miglioramenti”

(Adnkronos) – Le condizioni di salute di Papa Francesco sono "stazionarie". Lo rende noto il Vaticano nell'ultimo bollettino sulle condizioni di salute del Pontefice, ricoverato da quasi un mese al Policlinico Gemelli per una polmonite bilaterale. "Le condizioni cliniche del Santo Padre, nella complessità del quadro generale, sono rimaste stazionarie. La radiografia del torace eseguita ieri ha confermato radiologicamente i miglioramenti registrati nei giorni precedenti. Il Santo Padre continua ad effettuare l'ossigenoterapia ad alti flussi durante il giorno e la ventilazione meccanica non invasiva durante il riposo notturno", fa sapere il Vaticano aggiornando il bollettino medico. Questa mattina, dopo aver seguito gli Esercizi spirituali in collegamento con l’Aula Paolo VI, ha ricevuto l’Eucarestia, si è dedicato alla preghiera e, successivamente, alla fisioterapia motoria. Nel pomeriggio, dopo essersi unito agli Esercizi spirituali della Curia, ha continuato la preghiera, il riposo e proseguito la fisioterapia respiratoria. — [email protected] (Web Info)