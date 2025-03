Papa Francesco, Vaticano: “Dormito tutta la notte, ora prosegue il riposo”

(Adnkronos) – "Il Papa ha dormito tutta la notte, ora prosegue il riposo”. Lo fa sapere il Vaticano nell’aggiornamento sulla salute del Pontefice ricoverato al Gemelli dal 14 febbraio scorso per una polmonite bilaterale. Ieri pomeriggio per il Papa è stata una giornata più difficile. Come spiegava il bollettino medico diramato in serata dal Vaticano ieri il Pontefice “ha presentato due episodi di insufficienza respiratoria acuta, causati da importante accumulo di muco endobronchiale e conseguente broncospasmo.Sono pertanto state eseguite due broncoscopie con necessità di aspirazione di abbondanti secrezioni”. Nel pomeriggio di ieri era stata “ ripresa la ventilazione meccanica non invasiva. Il Santo Padre è sempre rimasto vigile, orientato e collaborante”. I medici mantengono la prognosi riservata. — [email protected] (Web Info)