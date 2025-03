Pallamano | La gara Italia-Lettonia presentata a Oristano: azzurri in campo domani alle 17:30

La Sala Giunta di Palazzo Campus Colonna, sede del Comune di Oristano, ha ospitato questa mattina (sabato) la conferenza stampa di presentazione della gara Italia – Lettonia, quarta giornata di qualificazione agli EHF EURO 2026 di pallamano maschile in programma domani (domenica) al Palasport Sa Rodia dalle 17:30. Il match sarà il primo appuntamento ufficiale della Nazionale maschile in Sardegna e l’esordio casalingo del Direttore Tecnico Bob Hanning dopo la vittoria dello scorso 13 marzo a Jelgava (35-30).

Diretta TV su Sky Sport Arena e biglietti acquistabili sulla piattaforma Vivaticket e direttamente al Palasport Sa Rodia nel giorno della gara; ingresso gratuito per le categorie Under 14 e Over 65.

Sugli spalti del Palasport Sa Rodia assisterà alla gara il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi.

Ad aprire l’incontro con la stampa il Sindaco del Comune di Oristano Massimiliano Sanna: «Per la prima volta Oristano ospita la nazionale di pallamano. È un evento di straordinaria importanza che premia una città che vanta una grande tradizione sportiva. Lo dimostrano i nostri olimpionici che danno lustro alla città e all’Italia intera. Negli ultimi anni abbiamo investito molto nello sport. Grazie al titolo di Città europea dello sport e sfruttando la nostra posizione baricentrica abbiamo ospitato tanti eventi di caratura internazionale. Siamo convinti che lo sport contribuisca alla crescita della città e dei singoli e per questo motivo lo sosteniamo con convinzione».

Il Presidente FIGH Stefano Podini: «Essere qui ad Oristano è una sfida molto stimolante per la nostra Federazione, come rimarcato anche dal Commissario Straordinario Sandro Pagaria, perché l’intento è di riaccendere la passione per la pallamano in aree geografiche dove c’è una minore densità di praticanti. Siamo in una città con una importante tradizione sportiva, per cui ritengo che ci siano tutte le condizioni per vivere un pomeriggio di pallamano entusiasmante, impreziosito anche dalla presenza del Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi. Venendo alla partita, veniamo da un cambio di allenatore per cui la squadra sta vivendo una fase di novità. Ad ogni modo in Lettonia è arrivata una vittoria importante, dopo una partita sempre in controllo. C’è sicuramente qualcosa da migliorare, ma è normale che sia così e siamo fiduciosi su come questa gara possa garantirci altri punti importanti nella corsa verso gli Europei».

Le parole dell’Assessore comunale allo Sport Antonio Franceschi: «Oristano, città europea dello sport, accoglie la nazionale di pallamano. È un evento per noi storico, un premio alla vocazione sportiva di questa città che è testimoniata dai nostri quattro olimpionici. Il Palazzetto dello sport di Sa Rodia accoglie i campioni azzurri sperando di portar loro fortuna nel cammino verso gli europei. Coglieremo l’occasione della presenza in città della nazionale e del ministro dello sport per consegnare un omaggio in ricordo di Angelo Flore che è stato pioniere della pallamano in città».

Nel corso della conferenza stampa sono intervenuti inoltre il Commissario Straordinario del Comitato FIGH Sardegna Sandro Pagaria e il Direttore Tecnico azzurro Bon Hanning. Presenti gli atleti della Nazionale Andrea Parisini e Umberto Bronzo.

BIGLIETTI. I biglietti per la gara tra Italia e Lettonia, il 16 marzo al Palasport Sa Rodia di Oristano, sono in vendita attraverso il circuito Vivaticket. L’acquisto è possibile online – https://www.vivaticket.com/it/ticket/italia-lettonia/260911 – oppure attraverso i punti vendita convenzionati (qui la mappa).

Le fasce di prezzo e le riduzioni previste sono le seguenti:

Intero: € 10,00

Ingresso libero: riservato alle categorie under 14 e over 65, presentandosi direttamente al varco di accesso dedicato al palasport (ingresso tramite documento di identità o verifica a vista)

Il calendario e i risultati dell’Italia nelle qualificazioni agli EHF EURO 2026:

GIORNO ORA SEDE PARTITA RISULTATO MATCH REPORT 6 novembre 2024 h 20:30 Sagunto Spagna – Italia 31-30 Download PDF 10 novembre 2024 h 18:00 Fasano Italia – Serbia 31-30 Download PDF 13 marzo 2025 h 18:40 Jelgava Lettonia – Italia 30-35 Download PDF 16 marzo 2025 h 18:00 Oristano Italia – Lettonia 7-8 maggio 2025 TBD TBD Italia – Spagna 11 maggio 2025 h 18:00 Kraljevo Serbia – Italia

La classifica aggiornata del Gruppo 4:

Spagna 4 pti, ITALIA 4, Serbia 4, Lettonia 0

FORMULA. Si qualificano alla fase finale degli EHF EURO 2026 le prime due di ciascun girone, a cui si aggiungono le quattro migliori terze di tutti gli otto gruppi. La classifica delle terze viene stilata tenendo conto esclusivamente dei risultati ottenuti contro prima e seconda del proprio raggruppamento.

Tutti i dettagli sulle qualificazioni agli EHF EURO 2026 sono disponibili su eurohandball.com.

L’elenco degli azzurri convocati:

PORTIERI: Domenico Ebner (PO – 1994 – Leipzig\GER), Alessandro Leban (PO – 1998 – Junior Fasano), Giovanni Pavani (PO – 2000 – Raimond Sassari)

ALI: Tommaso De Angelis (AS – 2005 – BM Benidorm/ESP), Jeremi Pirani (AS – 1994 – Trembelay/FRA), Umberto Bronzo (AD – 2000 – Raimond Sassari), Leo Prantner (AD – 2001 – Füchse Berlin/GER)

TERZINI E CENTRALI: Simone Mengon (CE/TS – 2000 – Eisenach/GER), Christian Manojlovic (CE/TS – 2005 – Timisoara/ROU), Marco Mengon (CE/TS – 2000 – Selestat/FRA), Davide Bulzamini (TS – 1995 – Conversano), Mikael Helmersson (TS – 2003 – Coburg/GER), Giacomo Savini (TD/CE – 1998 – Cassano Magnago), Thomas Bortoli (TD – 2002 – Istres Provence/FRA), Marco Zanon (TD – 2004 – Bolzano)

PIVOT: Andrea Parisini (PI – 1994 – PAUC/FRA), Tommaso Romei (PI – 2003 – Alperia Black Devils), Gabriele Sontacchi (PI – 2003 – Bolzano)

STAFF TECNICO: Bob Hanning (DT), Jürgen Prantner (vice-allenatore), Emanuele Panetti (match analyst)

STAFF MEDICO: Roberto De Gregorio (medico), Francesco Loiacono (fisioterapista)

DELEGATO FIGH: Silvano Seca