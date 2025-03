Oscar 2025, la diretta: i premi e i vincitori

(Adnkronos) – Arriva la notte degli Oscar 2025. A Los Angeles va in scena la 97esima edizione dei premi assegnati dalla Academy. Kieran Culkin si aggiudica la prima statuetta e vince il premio come miglior attore non protagonista in A real pain. In un'annata caratterizzata dall'assenza di titoli pigliatutto, nella corsa alla statuetta per il Miglior film il favorito è 'Anora' di Sean Baker, già vincitore della Palma d'Oro a Cannes. Ambizioni anche per 'Conclave' di Edward Berger, più defilato 'The Brutalist'. L'Italia agli Oscar è rappresentata da Isabella Rossellini, candidata come miglior attrice non protagonista per il ruolo di suor Agnes in 'Conclave'. — [email protected] (Web Info)