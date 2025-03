Oristano premiata a Napoli ”Comune Plastic Free”

Oristano è stata premiata a Napoli come “Comune Plastic Free”.

Il premio, promosso da Plastic Free Onlus, l’organizzazione di volontariato impegnata dal 2019 nel contrastare l’inquinamento da plastica, è stato ritirato dall’Assessore all’Ambiente del Comune di Oristano, Maria Bonaria Zedda.

La cerimonia di premiazione della quarta edizione si è tenuta al Teatro Mediterraneo di Napoli, sotto l’alto patrocinio del Parlamento europeo, del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e del Comune di Napoli.

Ben 122 i borghi, paesi e città italiane che si sono distinti per la lotta contro gli abbandoni illeciti, per la promozione di comportamenti responsabili e le opere di sensibilizzazione sul territorio nonché per l’impegno in una gestione virtuosa dei rifiuti urbani.

“Oggi più che mai, il riconoscimento di Comune Plastic Free non è solo un titolo, ma una responsabilità – ha dichiarato Luca De Gaetano, fondatore e presidente di Plastic Free Onlus – Significa aver scelto un percorso virtuoso, fatto di azioni concrete per ridurre l’inquinamento da plastica, sensibilizzare i cittadini, educare le nuove generazioni e costruire una comunità più consapevole e sostenibile. Un Comune Plastic Free è un motore di trasformazione, un nuovo modo di pensare, un nuovo modo di vivere il proprio territorio. E quando il legame tra Istituzioni e cittadini è così forte, il cambiamento non solo è possibile, ma diventa inarrestabile”.

“Per la prima volta, la nostra città ottiene questo prestigioso titolo, assegnato dall’associazione Plastic Free Onlus impegnata nella lotta all’inquinamento da plastica – commenta il Sindaco Massimiliano Sanna -. Ne siamo felici e ancor più responsabilizzati a fare sempre meglio, come istituzione e come cittadini”.

In Sardegna, insieme a Oristano, sono stati riconosciuti anche Aglientu, Badesi e Castelsardo nella provincia di Sassari, e Teulada nel Sud Sardegna. A livello nazionale, la regione con il maggior numero di Comuni Plastic Free è l’Abruzzo con 16 riconoscimenti, seguita da Sicilia (14), Puglia e Veneto (12), Lombardia e Campania (10).

Le città, i borghi e i paesi premiati hanno superato una rigorosa selezione basata su ben 23 criteri, tra cui la lotta contro l’abbandono illecito dei rifiuti, la promozione di comportamenti responsabili, l’organizzazione di iniziative di sensibilizzazione sul territorio e una gestione virtuosa dei rifiuti urbani.

“Questo riconoscimento premia l’impegno dell’amministrazione comunale e di tutta la cittadinanza nella tutela dell’ambiente – spiega l’Assessore all’Ambiente del Comune di Oristano, Maria Bonaria Zedda -. Essere annoverati tra i Comuni Plastic Free è una importante conferma del lavoro svolto per migliorare la gestione dei rifiuti, sensibilizzare la popolazione e promuovere pratiche ecosostenibili. Il risultato ci spinge a proseguire con determinazione su questa strada, consapevoli che ogni piccolo gesto contribuisce a un futuro più sostenibile per tutti”.