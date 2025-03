“Oristano città cardioprotetta: presentazione del progetto ‘Un cuore per la vita’”

Sensibilizzazione sulla cultura del soccorso e della cardioprotezione

VIDA, con il patrocinio del Comune di Oristano – Assessorato alle Politiche Sociali, il contributo del Punto Conad

di Oristano e in collaborazione con Re-Heart Sardegna, organizza la presentazione del progetto “Un Cuore per

la Vita”, un’iniziativa volta a sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza della cardioprotezione, della

conoscenza delle manovre salvavita e della catena di sopravvivenza.

L’evento si terrà venerdì 14 marzo 2025 alle ore 18.00 presso la Sala Conferenze dell’Hospitalis Sancti Antoni

(Ingresso Via Cagliari, 157, Oristano).

Un progetto per una città più sicura

Il progetto “Un Cuore per la Vita”, dedicato alla memoria di Corrado Fenu, ha l’obiettivo di potenziare la rete

dei defibrillatori (DAE) in città e promuovere una maggiore consapevolezza sull’importanza del primo soccorso.

L’incontro prevede la presentazione del progetto a cura di VIDA, che illustrerà le azioni volte all’estensione della

rete di defibrillatori (DAE) in città e alla promozione della cultura del primo soccorso. A seguire, gli istruttori di

Re-Heart Sardegna realizzeranno una dimostrazione pratica delle manovre di rianimazione cardiopolmonare

(RCP), dell’uso del defibrillatore (DAE) e delle tecniche di disostruzione delle vie aeree, con un focus particolare

sulla prevenzione pediatrica.

“Abbiamo deciso di patrocinare questa iniziativa perché crediamo che la prevenzione e la formazione siano

fondamentali per la sicurezza di tutti. Diffondere la conoscenza delle manovre di primo soccorso significa fornire

alle persone strumenti concreti per affrontare situazioni critiche e contribuire a un territorio più sicuro e attento

alla salute”, sottolinea Carmen Murru, Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Oristano.

“Un Cuore per la Vita nasce con l’obiettivo di rendere Oristano una città più cardioprotetta, non solo aumentando

la presenza dei DAE sul territorio, ma soprattutto sensibilizzando i cittadini sull’importanza della cultura del

soccorso. Un intervento tempestivo può cambiare il destino di una persona e rappresentare una risorsa

fondamentale per l’intera collettività”, dichiara Yaima Gonzalez, Presidente di VIDA.

“Questa dimostrazione vuole offrire una maggiore consapevolezza sull’importanza di un intervento tempestivo.

Anche senza essere operatori sanitari, chiunque può essere il primo anello della catena del soccorso e fare la

differenza per chi si trova in difficoltà. Rendere sempre più persone consapevoli di queste pratiche significa

creare un ambiente più protetto e solidale”, evidenzia Stefania Melis, referente di Re-Heart Sardegna.

L’evento è aperto a tutti e a ingresso libero. Un’occasione preziosa per comprendere il valore della

cardioprotezione e il ruolo che ogni cittadino può avere nel garantire la sicurezza della propria città.

