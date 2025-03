Once Upon A Place 2025, raccontare i territori per trasformarli in destinazioni a Ghilarza dal 27 al 29 marzo 2025 con Pablo Trincia

Cagliari, 13/03/2025 – Dal, Ghilarza ospiterà la quarta edizione di, il festival che esplora il potere delle storie nel marketing territoriale, valorizzando comunità, tradizioni e paesaggi attraverso la narrazione e le strategie digitali. Un appuntamento di riferimento per chi lavora nella promozione turistica, dalla comunicazione al branding, dal turismo esperienziale all’innovazione tecnologica.

Il festival sarà anticipato da due eventi speciali che offriranno uno sguardo sulle nuove forme di racconto e rigenerazione territoriale.

Ad aprire l’evento, il 27 marzo, ci sarà un’anteprima con un seminario sui linguaggi del reportage di viaggio a cura di Marcello Fadda e Carolina Orlandi, dalle 18 alle 19 al Cinema Joseph di Ghilarza. In serata, dalle ore 19, il Cinema di Ghilarza ospiterà la proiezione di “Forgotten Frontiers: where isolation meets innovation”, nel progetto “Pescatori digitali” di Fabrizio Contini, candidato ai New European Bauhaus Prizes 2025, prestigioso riconoscimento della Commissione Europea che premia iniziative innovative in Europa che combinano sostenibilità, estetica e inclusione. Il documentario racconta l’esperienza di Absentia, organizzazione no-profit guidata da un gruppo di giovani sardi, che lo scorso novembre ha trasformato Stintino in un hub per creativi e remote workers, ripopolando il borgo durante la bassa stagione. Per un mese, professionisti da tutta Europa hanno vissuto e lavorato nel paese, organizzando attività culturali e sociali con la comunità locale. Un racconto che offre uno spunto concreto su come il turismo possa diventare un’opportunità per contrastare lo spopolamento e ripensare il futuro delle destinazioni meno conosciute.

Il festival Once Upon A Place entrera’ nel vivo nelle due giornate tematiche, il 28 e il 29 marzo, condotte da Alessandro Spedicati, musicista ed esperto di comunicazione. Si iniziera’ con “Racconti”, dedicata al valore della narrazione nel turismo, e “Movimenti”, che esplorerà le trasformazioni in atto nel settore e le nuove tendenze sostenibili. A chiudere l’evento, la sessione “Approdi”, che guarderà alle prospettive future e alle innovazioni che stanno modellando il turismo di domani. Tra i relatori, nomi di spicco della comunicazione e del turismo, come Pablo Trincia, giornalista e autore, che accompagnerà il pubblico in un viaggio nella genesi della narrazione, e Riccardo Scandellari, esperto di personal branding e storytelling, che analizzerà cosa rende una storia davvero efficace. Pablo Trincia interverrà sul tema “Raccontare le storie: un viaggio nella genesi della narrazione”, in dialogo con Carolina Orlandi.

Roberta Garibaldi, docente e consulente internazionale nel settore enogastronomico, esplorerà il legame tra cibo, territori e identità, mentre Fabio Viola, pioniere della gamification in Italia, mostrerà come il gioco possa diventare un elemento chiave nel coinvolgimento dei visitatori in un luogo.

Il programma vedrà anche la partecipazione di Gaia Provvedi e Filippo Giustini, con il talk “Be a Meraviglia”, dedicato all’applicazione del design thinking per rendere un territorio attrattivo. Lucia Tucci, presidente di DestinAction, illustrerà approcci innovativi al marketing di destinazione.

Si parlerà di turismo delle radici e della nostalgia, con Serena Franco, Mario Paffi e Daniela Bavuso, in un confronto su come i luoghi d’origine possano diventare potenti attrattori per chi è emigrato e vuole riscoprire le proprie radici. Roberta Garibaldi e Maurizio Orgiana dialogheranno invece sulle potenzialità del turismo enogastronomico e sulle sue implicazioni per le economie locali.

Un focus speciale sarà dedicato al tema della sostenibilità, con interventi di Carlotta Barina, Roberta Bosu, Arian Müller e Fabrizio Contini, che racconteranno esperienze reali di progetti sostenibili applicati ai territori. Emma Taveri e Giulia Eremita, invece, si confronteranno su nuovi linguaggi per il turismo responsabile, illustrando strategie e casi di successo.

Nella sessione “Approdi”, dedicata agli scenari futuri, ci sarà spazio per la creatività e l’innovazione. Marta Aidala presenterà il suo libro “La Strangera. La casa che scegli”, esplorando il legame tra memoria e appartenenza. Niccolò Pennestre, Concetta D’Emma, Giacomo Andreani e Giulio Selvazzo condivideranno pillole di creatività e strategie innovative adottate in diverse realtà italiane. Roberto Vitali affronterà il tema dell’ospitalità accessibile, illustrando come rendere il turismo più inclusivo, mentre Fabio Viola chiuderà il festival con “Il territorio si mette in gioco”, un viaggio nelle potenzialità della gamification applicata alle destinazioni.

Il festival offrirà ai partecipanti una visione ampia e concreta su come valorizzare un territorio, trasformandolo in una destinazione attrattiva. Si parlerà di branding, community engagement, sostenibilità, accessibilità e nuove tecnologie, fornendo strumenti pratici e ispirazione per chi opera nel settore.

Maurizio Orgiana, organizzatore di Once Upon A Place: “Once Upon A Place è nato per dimostrare che ogni luogo ha una storia da raccontare e che questa storia, se narrata nel modo giusto, può trasformarsi in una leva potente per il turismo e lo sviluppo locale. Con questa edizione vogliamo spingerci ancora oltre, esplorando le nuove frontiere del marketing territoriale, dalla sostenibilità alla gamification, dall’enogastronomia all’accessibilità, per dare alle destinazioni gli strumenti giusti per emergere in un mondo in continua evoluzione.”

Once Upon A Place è un festival organizzato da Cadossene, polo di progettazione turistica, in collaborazione con il Comune di Ghilarza e Paulilatino e le associazioni culturali Antonio Gramsci Ghilarza e Pane e Cioccolata.

Programma e approfondimenti su: https://onceuponaplace.it/