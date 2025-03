Naufragio migranti, 10 superstiti e 6 cadaveri portati a Lampedusa

(Adnkronos) – Sono sei i cadaveri recuperati in mare dalle motovedette di Guardia costiera e guardia di finanza in seguito al naufragio di un gommone. L'imbarcazione è stata individuata nei pressi dell'isolotto di Lampione. Soccorsi, riferisce 'Agrigentonotizie.it' dieci superstiti, sei uomini e quattro donne, portati a Lampedusa. I superstiti hanno riferito di essere partiti domenica notte in 56 da Sfax, in Tunisia. — [email protected] (Web Info)