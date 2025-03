Nato, Fidanza “Ritrovare sintonia tra pilastro Europa e quello Usa”

MILANO (ITALPRESS) – Sulla guerra in Ucraina “le soluzioni passano attraverso la sintonia che deve essere ritrovata tra il pilastro europeo e quello americano della Nato. Allargare il divario in questo momento non serve a nessuno. Non può esistere garanzia di sicurezza per l’Ucraina senza il coinvolgimento degli Stati Uniti e della Nato, sotto il cui ombrello noi siamo insieme agli Stati Uniti da 75 anni”. Lo ha detto il capo delegazione di Fratelli d’Italia al Parlamento Europeo Carlo Fidanza a margine di un evento a Milano.

