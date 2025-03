Nasce l’associazione AssoAEO

Milano, 19 marzo – È ufficialmente nata AssoAEO, la nuova associazione che si propone come punto di riferimento per tutte le imprese che operano nel commercio con l’estero e che hanno ottenuto la certificazione di AEO (Operatore Economico Autorizzato) e per i loro responsabili delle questioni doganali aziendali offrendo supporto e competenze alle aziende nelle loro attività legate alle relative procedure e normative.

In un momento cruciale per il commercio internazionale, segnato dalla guerra dei dazi, da una recente riforma doganale nazionale di grande impatto e da una riforma doganale europea in fase di approvazione, l’associazione intende rispondere alle nuove sfide, favorendo la crescita professionale, il confronto tra operatori e la rappresentanza delle istanze del settore presso le istituzioni.

AssoAEO opera come interlocutore qualificato per affrontare le tematiche aziendali in ambito doganale in modo libero e apolitico, offrendo spazi di riflessione sul diritto doganale e le politiche commerciali. Si impegna inoltre a dare voce alle esigenze del settore, contribuendo attivamente al miglioramento del quadro normativo e operativo.

La missione dell’associazione è incentivare la collaborazione tra professionisti, sostenere la formazione continua e l’aggiornamento normativo, oltre a promuovere il dibattito pubblico e la diffusione delle conoscenze in ambito doganale, con iniziative mirate alla tutela degli iscritti.

Fondata dalla Dott.ssa Elisa Zona, Presidente, dal Dott. Nicolò Andreini, Vice Presidente, dall’Avv. Tatiana Salvi, segretario Generale e dalla Dott.ssa Stefania Boero, Tesoriere, l’attività di AssoAEO si sviluppa attraverso riunioni mensili di approfondimento e confronto. Questi incontri rappresentano il principale strumento di lavoro per favorire il dialogo tra professionisti, affrontare criticità e proporre soluzioni volte a migliorare le pratiche operative nel settore.

Crediamo fermamente che la partecipazione attiva degli operatori sia fondamentale per il successo di questa iniziativa.

Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi a [email protected]

Media contact: Valletta PR Advisory

Marianna Valletta, Francesca Romana Di Biagio, Matteo Croce

[email protected] | 02 87262501