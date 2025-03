Nasce il Comitato di Quartiere Genneruxi

Cagliari: Il 12 febbraio 2025 è stato formalmente costituito il Comitato di Quartiere Genneruxi – Via Mercalli, nato dall’iniziativa dei residenti attraverso una raccolta firme e diversi incontri, con l’obiettivo di dare voce alle esigenze della comunità.

Il quartiere, da tempo trascurato, necessita di interventi urgenti per garantire il miglioramento delle condizioni di vita dei residenti e di chi, per lavoro o svago, transita quotidianamente lungo questa importante arteria cagliaritana.

L’iniziativa si pone in un’ottica di collaborazione con l’Amministrazione Comunale, con l’intento di segnalare le criticità e contribuire concretamente alla ricerca di soluzioni.

Sin dai primi giorni di attività, il Direttivo ha avviato contatti istituzionali e a breve incontrerà il Sindaco Massimo Zedda e gli Assessori competenti, per discutere delle principali problematiche del quartiere, tra cui:

1. Viabilità e sicurezza stradale: Realizzazione di nuovi marciapiedi, potenziamento dell’illuminazione pubblica, attraversamenti pedonali più sicuri e una gestione più efficace del traffico su Via Mercalli, Via Galvani e le strade limitrofe.

2. Pannelli fonoassorbenti sull’Asse Mediano: Interventi per ridurre inquinamento acustico e la diffusione di polveri sottili causati dal traffico intenso.

3. Pulizia e manutenzione stradale: Richiesta di un piano di pulizia periodico dell’Asse Mediano per limitare la diffusione di smog e polveri.

4. Decoro urbano e sicurezza: Contrasto all’abbandono dei rifiuti e miglioramento della gestione del verde, con l’installazione di illuminazione adeguata e telecamere per la sicurezza del quartiere.

Il Comitato seguirà con attenzione i progressi su queste tematiche, accogliendo nuove segnalazioni da parte dei cittadini per rendere il quartiere di Genneruxi – Via Mercalli più sicuro e vivibile.

Oltre alla risoluzione di queste criticità, il Comitato intende promuovere iniziative per rendere il quartiere più attrattivo, non solo per chi lo abita, ma anche per chi lo frequenta per motivi professionali o ricreativi.

Tra le proposte emerse, alcune riguardano la valorizzazione degli spazi verdi, rendendoli fruibili per i giovani, le famiglie e chi ha animali, oltre al miglioramento della connessione integrata tra la metropolitana e il canale Terramaini, con l’obiettivo di promuovere la mobilità sostenibile e il turismo.

Nelle prossime settimane il Direttivo avvierà un confronto con altri Comitati di Quartiere che affrontano problematiche simili, al fine di condividere strategie e soluzioni.

Il Comitato è un organismo apartitico, aconfessionale, democratico e senza scopo di lucro, nato con l’obiettivo di affrontare le difficoltà del quartiere, promuovere iniziative per migliorare la qualità della vita e valorizzare la zona.

Per iscrizioni, segnalazioni, comunicazioni o per sostenere le iniziative è possibile contattare il Comitato all’indirizzo [email protected].

