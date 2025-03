Mimmo Contu confermato segretario regionale FNP Cisl Pensionati

Mimmo Contu, 63 anni, è stato confermato alla guida dei pensionati della Cisl in Sardegna. Contu è stato eletto segretario generale della FNP Cisl Sardegna: con lui in segreteria restano Vannalisa Manca e Giuseppe Lai.

Il dodicesimo congresso regionale, che si è svolto nell’arco di due giorni al T Hotel di Cagliari, estremamente partecipato, ha confermato il ruolo fondamentale della federazione dei pensionati della Cisl Sardegna nel dibattito pubblico, a partire dalla situazione drammatica della sanità nell’isola, che colpisce in primo luogo anziani e fasce più deboli della popolazione, fino all’emergenza povertà.

Uno dei temi cardine del congresso e dell’azione della FNP Pensionati Cisl è quello delle pensioni. “L’obiettivo principale è cercare di recuperare il potere d’acquisto delle nostre pensioni rispetto all’inflazione – ha sottolineato Mimmo Contu -. Su questi temi siamo fortemente impegnati, anche a livello confederale, per aprire un dialogo forte e incisivo con il Governo nazionale: parliamo anche di una questione di dignità, in Sardegna come nel resto d’Italia le pensioni sono più basse e i pensionati più poveri”.

Un altro tema cardine è quello dei servizi, perché questi fenomeni vengono aggravati dal fatto che molte persone si debbano pagare le spese sanitarie, i trasporti che non funzionano, l’energia più cara rispetto al resto dell’Italia e dell’Europa. “È evidente che sopportare questi costi con una pensione bassa, che molte volte è al di sotto della soglia minima di povertà, è molto complicato” spiega Contu.

I TERRITORI

Contu ha ribadito l’intenzione della FNP Pensionati della Cisl, quindi, di rafforzare la propria presenza nei territori, per offrire garanzie e rivendicare i diritti di pensionati e anziani in una società e un contesto economico che tende sempre più a marginalizzarli.

“La nostra organizzazione deve rafforzarsi nei territori – ha sottolineato Contu – puntiamo ad essere sempre più strutturati e rispondere con adeguatezza alle istanze che arrivano dai diversi comuni dell’isola – ha ribadito il segretario generale della FNP Cisl Sardegna -. Ho ricevuto da questo congresso tanti attestati di stima e di fiducia e questo è l’elemento principale che ci spinge tutti insieme, con i territori e le nostre realtà di prossimità, a costruire un percorso anche di forte presenza”.

EMERGENZA POVERTÀ

Durante la sua relazione Contu ha messo in evidenza come, attraverso le fonti Istat, sia possibile affermare che nel 2023, con un’incidenza del 15,9%, circa 118 mila famiglie sarde si trovassero in condizioni di povertà relativa.

“In Sardegna, su un campione di 12 mila famiglie, il 12-13% è composto da pensionati e pensionate, che percepiscono 1.350 euro mensili, una cifra che va considerata sotto la soglia minima di sopravvivenza – spiega il segretario regionale della FNP Cisl -. Riteniamo che questo debba essere un tema da portare avanti, insieme con le forze politiche di maggioranza e di opposizione, anche come organizzazioni sindacali: il tempo delle divisioni deve terminare e dobbiamo lavorare per un grande patto sociale”.

Al congresso, presieduto da Alberto Farina, era presente anche Emilio Didonè, segretario generale nazionale della FNP Cisl.

“Siamo più coesi, più vivi e più determinati. L’ho sentito in questo congresso e lo voglio fare mio – ha sottolineato Didonè -. Il primo tema, anche in Sardegna, sono i piccoli borghi: non è solo il problema dei giovani che vanno via, ma se un anziano, giovane o donna non vuole abbandonare il suo paese non deve essere discriminato: in attesa di intelligenza artificiale e telemedicina noi abbiamo 15 milioni di persone che stanno perdendo i loro diritti. Dobbiamo vigilare sui livelli dei servizi, dobbiamo stare sul pezzo, non siamo cittadini di serie B”.