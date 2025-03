Milan-Lazio: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Dopo Napoli-Inter, il weekend del 27° turno di campionato regala un altro big match, stavolta tra Milan e Lazio. Oggi, domenica 2 marzo, i rossoneri ospitano i biancocelesti a San Siro in un confronto fondamentale in ottica Champions League. Ecco le probabili formazioni della sfida di stasera alle 20.45:Milan (4-2-3-1): Maignan; Gimenez, Tomori, Pavlovic, Theo; Fofana, Reijnders; Pulisic, Joao Felix, Leao; Gimenez. All.: Conceicao.Lazio (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Noslin. All. Baroni Il big match tra Milan e Lazio sarà visibile in esclusiva su Dazn. Per gli abbonati a Sky con abbonamento a Zona Dazn, la gara sarà trasmessa anche in tv sul canale 214 di Sky. — [email protected] (Web Info)