Meloni: “Ventotene? Ho solo letto testo, non ho offeso nessuno” – Video

Su Ventotene ho fatto arrabbiare tutti? "Ho solo letto un testo. Un testo si può distribuire, ma non leggere? È un simbolo del quale ho riletto i contenuti". La presidente del Consiglio oggi a Bruxelles risponde ai giornalisti che gli chiedono della bagarre alla Camera, dopo la lettura del Manifesto in Aula. "Non capisco cosa ci sia di offensivo nel leggere il testo. Non l'ho distorto, l'ho letto testualmente. Ma non per quello che il testo diceva 80 anni fa, ma per il fatto che è stato distribuito sabato scorso. Un testo 80 anni fa aveva la sua contestualità. Se lo distribuisci oggi, io devo leggerlo e chiederti se è quello in cui credi".