Maratoneta SuperNews, Ginevra De Marco: “Emozionata per la mia prima Maratona di Roma”

si sta preparando duramente per la sua prima Maratona di Roma, che correrà in veste di runner di ““. L’atleta romana ha rilasciato un’intervista a News.Superscommesse.it per farsi conoscere meglio: nell’estratto, De Marco parla della sua passione per il running, della preparazione della 42 km capitolina e dei suoi sogni sportivi.

Ginevra, sei cresciuta in una famiglia di sportivi e fai della corsa uno dei tuoi momenti preferiti. Perché proprio l’amore per il running? Cosa ha in più, secondo te, rispetto ad altre discipline?

“Sono cresciuta in una famiglia di sportivi, in particolare con mio padre che ha sempre praticato triathlon e fatto gare impegnative come maratone e Ironman. L’amore per la corsa nasce dal fatto che niente mi fa sentire lei: l’overdose di felicità che ho dopo la corsa non riesco a provarla in nessun altro sport. Il running lo si può praticare ovunque e può essere praticato da tutti: bastano un paio di scarpe e un paio di pantaloncini. Inoltre, è uno sport estremamente meritocratico: se ti alleni i risultati arrivano; se non ti alleni, li perdi. Inoltre, grazie alla corsa ho imparato cosa significa essere disciplinati, organizzati, avere degli obiettivi e una programmazione. (…) Rispetto ad altre discipline, inoltre, la corsa crea condivisione e inclusione: che tu sia un runner professionista o un amatore, quando inizi a parlare di corsa sei amico di tutti. E questa è una cosa molto bella”.

Ti stai allenando duramente per la tua prima Maratona di Roma, e sarai uno dei runner di SuperNews: ti sei posta un obiettivo da raggiungere? Prevalgono le emozioni positive o un po’ di ansia da prestazione? I sampietrini possono essere una difficoltà in più?

“Ho deciso di partecipare alla prima Maratona della mia vita. Mi sono lanciata in quest’avventura e data l’obiettivo di chiuderla: è davvero impegnativo correre 42 km per chi non lo fa quotidianamente. È la prima volta che preparo una Maratona, mi sto allenando duramente. Spero di finirla con entusiasmo e sotto le 4 ore. Ho una grande carica, l’ansia non manca mai quando tieni a qualcosa, ma la so gestire molto bene. Sono emozionata perché corro la mia prima Maratona, nella mia città, nella 30esima edizione e nell’anno giubilare. I sampietrini? Non sono il terreno prediletto dei runner, ma passano assolutamente in secondo piano rispetto alla gara in sé”.

Quali sono i tuoi obiettivi a breve e lungo termine? A quali altre gare vorrai partecipare o quali altri risultati ti sei prefissata di raggiungere?

“Uno dei miei obiettivi è stato raggiunto qualche giorno fa, quando ho chiuso la Roma Ostia con un personal best di 1h 41′ 29”. È stata una grande emozione, perché lo scorso anno l’avevo chiusa in 1h 48′. Quest’anno è andata molto meglio in termini di tempo e sensazioni, l’avevo inserita nella mia programmazione e sono molto soddisfatta del risultato. Dopo la Maratona di Roma parteciperò sicuramente ad altre gare. Stavo valutando di correre l’Appia Run e magari un’altra a livello nazionale. Vorrei correre un’altra Maratona da qui fino alla fine del 2025. Sto valutando per definire il mio calendario gare”.