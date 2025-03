Mandala Dance Company: La tournée in Sicilia, Lazio e Sardegna

Con una tournée in Italia – tra Sicilia, Lazio e Sardegna – parte la stagione 2025 di Mandala Dance Company, compagnia internazionale di danza contemporanea, che inaugura la stagione presentando dal 15 al 23 marzo, Insieme, una delle ultime produzioni firmate dalla coreografa Paola Sorressa. Il lavoro, nato nel 2023 per il progetto CLOSE UP – Culture in Movimento bando di Roma Capitale/Siae vinto da Canova22, nel 2024 viene rivisitato per Mandala Dance Company con i danzatori Alessia Stocchi e Davide Galuppi (presentato anche in due tournée internazionali negli Stati Uniti e in Spagna) e nel 2025 debutta in una versione ampliata.

Con la coreografia e la regia di Paola Sorressa, Insieme è un omaggio all’amore dell’uomo e della donna, alla perfezione e all’eleganza dei corpi in movimento: una ricerca sul tema dell’ambiguità dei sentimenti, del dualismo nell’amore che esplora la relazione tra maschile e femminile e la cura istintiva ed appassionata che lega due persone.

A marzo la performance sarà in Sicilia all’interno della rassegna Incontroscena organizzata dalla Rete Kortocircuito, il 15 e 16 marzo presso il Palazzo Beneventano di Lentini (SR) mentre il 19 marzo sbarcherà nel Lazio, al Teatro Nuovo – Sala Gassman di Civitavecchia nell’ambito di Contamin-action azioni di danza. Mentre il 22 e il 23 marzo in Sardegna a Sassari, in scena presso Sala Estemporada per la Rassegna Primavera a Teatro e al PalaSerradimigni di Sassari per la squadra di basket serie A Dinamo Sassari.

Maggiori informazioni sul sito: https://www.mandaladancecompany.com/

INSIEME

Concept, Coreografia e Regia: Paola Sorressa

Danzatori/Interpreti: Alessia Stocchi e Davide Galuppi

Disegno Luci: Luca Bevilacqua

Musiche: aheloy!, Opto, Opiate, Alva Noto

Produzione sostenuta da

Canova 22 (progetto CLOSE UP – Culture in Movimento,

Roma Capitale/Siae)

Mandala Dance Company, RP Consulting, Culturalmente,

Spazio Agorà, MIC.

Tournée USA Aprile/Maggio 2024:

– JEFFERSON presso Middlebrook Arts Research/

Residency Center

– NEW YORK in Central Park presso Sheep’s Meadow

(North) e in Broadway Street (tra la 39a e la 40a).

Tournée SPAGNA Maggio 2024:

– COSLADA (Madrid) presso Centro Cultural Antonio Lòpez

Residenza

Accademia Europea di Danza – Roma Spazio Performativo Agorà – Ladispoli (RM)

Residenza artistico culturale 2021/2024

Comune di CERVETERI [Città della Cultura Regione Lazio 2020/21, Finalista Capitale della Cultura 2022, Sito UNESCO Necropoli Etrusca La Banditaccia];

Comune di LADISPOLI (RM) Centro D’Arte e Cultura e Cine Teatro Massimo Freccia.