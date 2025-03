Maltempo, ancora allerta rossa in Emilia Romagna e Toscana

(Adnkronos) – Continua il maltempo in tutta Italia, con allerta in otto regioni, in particolare rossa in Emilia Romagna e Toscana dove da oltre 24 ore continua a piovere incessantemente. In entrambe le regioni è stata disposta dal ministro per la Protezione civile Nello Musumeci la mobilitazione straordinaria del Servizio nazionale di protezione civile. Ancora chiusi parchi, scuole, musei, impianti sportivi e mercati nei comuni che rientrano nelle zone con allerta rossa. A Firenze sono stati sospesi tutti gli eventi culturali, a Prato anche centri commerciali, negozi e attività produttive. I sindaci hanno invitato i cittadini a restare in casa e, in alcune zone, hanno chiesto di abbandonare garage, seminterrati e piani terra per spostarsi nei piani più alti. L'allerta rossa per criticità idraulica è stata confermata per la pianura bolognese, quella romagnola e la costa romagnola, dove è previsto il passaggio di eventuali piene. Passano, invece, in arancione, la montagna e l'alta collina romagnola e quella bolognese. Per la giornata di oggi, sabato 15 marzo, sono previsti superamenti della soglia 3 sui tratti vallivi degli affluenti di destra Reno e dei bacini Romagnoli occidentali. Nei tratti montani dei corsi d'acqua del settore centro-orientale sono previsti livelli idrometrici superiori alla soglia 2, con possibili localizzati superamenti della soglia 3. Sul settore appenninico saranno possibili localizzati fenomeni franosi dovuti alla elevata saturazione dei suoli a seguito delle piogge degli ultimi giorni.A Bologna l’allerta diventa arancione: riprende l'attività didattica nel territorio comunale in tutte le scuole di ogni ordine e grado, ma resta il divieto di accedere "in parchi e aree verdi adiacenti alle aree fluviali e di stazionare sotto gli alberi in tutti i parchi", fa sapere il Comune che ricorda "che è molto pericoloso frequentare i parchi fluviali, perché il terreno potrebbe muoversi anche in assenza di pioggia e ci potrebbero essere smottamenti". "L’Amministrazione è inoltre orientata a riaprire da domani centri sportivi e piscine, cimiteri e mercati e a ritirare o comunque a restringere il perimetro dell’ordinanza di evacuazione per le strade previste dall’ordinanza emanata ieri – osserva il Comune – Una decisione definitiva su questo verrà presa tuttavia solo nel corso del pomeriggio in base all’evoluzione della situazione meteo". Prosegue l’emergenza maltempo anche in Toscana. Le situazioni più critiche sono a Sesto Fiorentino, dove è esondato e poi è stato 'riparato' il fiume Rimaggio, e nei Comuni di Firenze, Pontassieve, Pelago, Calenzano, Lastra a Signa, Signa, Bagno a Ripoli, Poggio a Caiano, Carmignano e Prato. Preoccupazione per il livello dei fiumi: l'Arno è sorvegliato speciale, ma si tengono sotto controllo da ieri anche l'Era a Capannoli, il Bisenzio a San Piero a Ponti, l’Ombrone Pistoiese, la Sieve, il Fine, il Cascina a Ponsacco. Riprogrammati i servizi regionali. A seguito dei danni subiti dall’infrastruttura ferroviaria per il maltempo la Ferrovia di Stato ha reso noto che rimarranno chiuse le linee Firenze-Borgo S. Lorenzo via Vaglia e via Pontassieve e la Borgo S. Lorenzo-Marradi-Faenza In considerazione dell’allerta meteo emessa, le linee Firenze–Arezzo, Firenze–Pistoia, Firenze–Pisa–Livorno e Lucca-Pisa subiranno una riduzione dei servizi. Essendo difficoltosa anche la viabilità stradale a causa dei danni subiti, non sarà possibile prevedere servizi sostitutivi con bus. Inoltre, a seconda dell’evolversi della situazione meteo, potrebbero verificarsi riprogrammazioni anche per altre linee regionali. Allerta gialla per rischio idrogeologico in Veneto, Umbria, Molise, Marche, Lombardia e Lazio. Milano invita "i cittadini e le cittadine a porre attenzione in prossimità delle aree a rischio esondazione dei due fiumi e dei sottopassi" e ricorda "di non sostare sotto gli alberi e nei pressi di impalcature di cantieri, dehors e tende. È importante provvedere alla messa in sicurezza di oggetti e vasi sui balconi e di tutti i manufatti che possono essere spostati dalle intemperie. È importante anche prestare attenzione ai fenomeni meteorologici in occasione di eventi all'aperto, al fine di prevenire situazioni di pericolo". Il centro operativo comunale (Coc) della Protezione civile sarà attivo per il monitoraggio e per coordinare gli eventuali interventi in città. — [email protected] (Web Info)