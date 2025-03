L’UGL al Senato per discutere il ruolo dell’energia nucleare nel futuro del Paese

L’energia nucleare torna al centro del dibattito politico ed economico con l’evento, promosso dal Sen. Manfredi Potenti, che si terrà il 5 marzo alle ore 15.00 presso la Sala degli Atti Parlamentari, Biblioteca del Senato Giovanni Spadolini, Piazza della Minerva 38.

L’evento vedrà la partecipazione di rappresentanti istituzionali, esperti del settore e stakeholder industriali per discutere il ritorno dell’energia nucleare e il suo impatto strategico per il sistema Paese. Tra gli ospiti istituzionali porteranno i saluti l’On. Vannia Gava, Viceministro del MASE, l’On. Alberto Gusmeroli, il Sen. Elena Murelli e l’On. Gianpiero Zinzi.

A moderare il dibattito sarà Niccolò Di Raimondo, Consulente Parlamentare.

A rappresentare l’UGL sarà presente il Vice Segretario Generale Vicario Luigi Ulgiati, che interverrà con un focus specifico sull’impatto che il ritorno alla produzione di energia nucleare può avere dal punto di vista occupazionale e industriale.

L’UGL sottolinea come il sindacato sia l’unico soggetto sociale presente nel panel e intende porre l’attenzione su tre aspetti fondamentali:

Opportunità occupazionali: la reintroduzione dell’energia nucleare può generare nuovi posti di lavoro e la necessità di profili specializzati.

Competitività industriale: la diversificazione delle fonti e la riduzione della dipendenza dall’estero contribuiranno a calmierare il costo dell’energia, con benefici per le imprese energivore e per le famiglie italiane.

Formazione e riqualificazione professionale: è essenziale sviluppare percorsi formativi per creare le competenze necessarie a supportare la ripresa dell’industria nucleare.

L’evento si articolerà in due sessioni tematiche:

“Una scelta non rinviabile”, con interventi di esperti del settore, tra cui Gianluca Artizzu (AD SOGIN), Francesco Campanella (Dir. ISIN), Marco Lovisolo (Sales & Proposal Ansaldo Nucleare), Vincenzo Pepe (Prof. Diritto dell’Ambiente), Maria Siclari (Dir. ISPRA) e Luigi Ulgiati (Vice Segretario Generale Vicario UGL). “Le opportunità dei reattori ad alta temperatura per il calore nel processo industriale”, con relatori quali Riccardo De Salvo (ITAEC Accademia Italiana di Ingegneria e Tecnologia), Michael Melton (X-Energy), Lorenzo Mottura (Edison), Elisabeth Rizzotti (NEWCLEO) e Nicola Rossi (ENEL).

All’evento sarà presente anche il Segretario Nazionale UGL Chimici, Eliseo Fiorin.

L’incontro sarà trasmesso in diretta streaming sul canale WebTV del Senato (webtv.senato.it), per consentire la massima diffusione del dibattito su un tema cruciale per il futuro dell’energia in Italia.

