L’Ogliastra tra storia millenaria e natura incontaminata aperte le prenotazioni per la gita sociale della FAP Acli

Sono aperte le prenotazioni per la gita dedicata ad anziani e pensionati prevista per il prossimo 6 aprile.Partenza da Decimomannu e Sestu. Per info sul programma è possibile contattare la FAP al 3280981980.

Alla scoperta dell’Ogliastra, un affascinante connubio tra natura incontaminata e testimonianze archeologiche millenarie.

Sono aperte le prenotazioni per la gita in Ogliastra organizzata per il 6 aprile dalla FAP – Federazione anziani e pensionati delle Acli Provinciali di Cagliari: un’occasione unica per immergersi nelle meraviglie del Bosco di Santa Barbara e nei tesori archeologici di S’Arcu ‘e Is Forros e Sa Carcaredda.

L’attività si inserisce nell’azione sociale dell’associazione, volta a promuovere e incoraggiare esperienze aggregative in grado di contribuire al mantenimento di una vita attiva per gli anziani.

Il programma prevede la partenza in bus da Decimomannu e Sestu. In mattinata è prevista la visita al Bosco di Santa Barbara, situato a pochi chilometri da Villagrande Strisaili. Oltre alla sua rigogliosa vegetazione di lecci secolari e macchia mediterranea, il bosco custodisce numerosi resti archeologici, tra cui tombe dei giganti, nuraghi e antichi villaggi nuragici che testimoniano la presenza umana fin dall’età del Bronzo. In seguito è prevista inoltre la visita ai siti archeologici di S’Arcu ‘e Is Forros e Sa Carcaredda, due complessi nuragici di grande valore storico. Il primo rappresentava un importante villaggio-santuario e centro metallurgico dell’età del Bronzo, con un tempio a megaron e strutture con tutta probabilità destinate alla fusione dei metalli. Il secondo, invece, conserva un tempio nuragico e una tomba di giganti monumentale e offre un’affascinante testimonianza delle pratiche funerarie dell’antichità.

Nel programma è compreso il pranzo al Ristorante Santa Barbara.

Le iscrizioni sono aperte fino al raggiungimento del numero massimo di partecipanti. Per maggiori informazioni e per conoscere il programma completo è possibile contattare il 3280981980 (Francesco Pisano) o la segreteria Acli al numero 070 43039.

Per altre notizie clicca qui