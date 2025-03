La Spezia: i canti tradizionali sardi alla Fiera Di San Giuseppe con il Gruppo Novosonos

di Giovanni Battista Bassu

Domenica 16 marzo i canti tradizionali sardi si leveranno a La Spezia nell’ambito della storica Fiera di San Giuseppe. L’evento costituirà per soci del circolo culturale sardo Grazia Deledda un eccezionale mezzo di comunicazione e di socializzazione con gli amici spezzini e i tanti turisti che affollerano la più importante festa cittadina.

La fiera di San Giuseppe, le cui origini risalgono al 1654 è una delle tradizioni spezzine più sentite ed uno degli elementi caratterizzanti la città. È la più grande fiera d’Italia. La Spezia per tre giorni sarà letteralmente invasa da migliaia e migliaia di visitatori provenienti da tutta Italia, che prenderanno d’assalto le miriadi di bancarelle avvolti da una gioiosa allegria e travolti da una contagiosa frenesia.

L’aria di festa propizierà il successo dell’iniziativa voluta dal circolo sardo. Il compito di diffondere tra i concittadini e forestieri le antiche melodie e i canti storici isolani è stato affidato al gruppo NovoSonos.

NovoSonos è un progetto folk/pop che nasce a Sassari dall’incontro di 5 ragazzi appassionati di musica popolare sarda sin da bambini.

Il gruppo è composto da due cantanti, Alessio Carta di Padru (SS) e da Claudio Sanna di Bitti (NU). Nella sezione strumentale troviamo alle percussioni Simone Argiolas di Galtellì (NU), Andrea Sanna di Bitti alla chitarra e Francesco Lodi di Orani (NU) all’organetto e alle tastiere.

Lo spirito del gruppo, sin dalla sua fondazione, è ed è sempre stato la diffusione della musica popolare sarda, al fine di renderla accessibile soprattutto ai più giovani e di estendere la sua presenza al di fuori del territorio sardo. T- uttavia non mancano i riferimenti alla cultura pop, al cantautorato italiano e alla musica popolare proveniente da altre zone del mondo, i quali rendono i NovoSonos un gruppo alla continua ricerca di sperimentazioni e nuove influenze musicali.

Save the date!

Il Circolo Culturale Grazia Deledda della Spezia dà appuntamento a tutti – sardi, spezzini e forestieri – per le ore 17.00 del 16 marzo 2025 presso la sala Dante, in via Ugo Bassi – La Spezia.

Ingresso libero e gratuito.