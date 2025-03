La serie realme 14 Pro con batteria da 6000 mAh è completamente conforme alle nuove normative

(Adnkronos) – realme, il marchio di smartphone in più rapida crescita al mondo, annuncia la serie 14 Pro come una delle prime completamente conformi alle normative europee in materia di Ecodesign, Etichettatura energetica, Accessibility Act (EAA) e cybersecurity. La serie combina l'efficienza energetica di Classe A, la più alta classificata a livello Europeo, con un imballaggio al 100% privo di plastica, rafforzando così la leadership di realme nella tecnologia sostenibile, nella sicurezza e nel design inclusivo, offrendo un'esperienza d'uso all'avanguardia. Le normative europee in materia di Ecodesign ed Energy Labeling impongono infatti caratteristiche di robustezza, riparabilità ed efficienza energetica e la serie realme 14 Pro soddisfa tutti questi standard. Trasparenza energetica: la serie realme 14 Pro ha ottenuto la classificazione energetica di Classe A dell'UE, verificata attraverso test per la bassa potenza in standby (