La rotonda di Sa Rodia consegnata al Rotaract

Un importante intervento di riqualificazione urbana è stato avviato grazie alla collaborazione tra l’Assessorato all’Ambiente del Comune di Oristano e i ragazzi del Rotaract Club di Oristano.

Nei giorni scorsi il Comune ha ufficialmente consegnato l’aiuola della rotonda situata nei pressi del Palazzetto dello Sport e del Centro Giovani, un’area strategica e altamente frequentata da studenti e giovani.

Alla cerimonia di consegna erano presenti il Sindaco di Oristano e l’Assessore Maria Bonaria Zedda.

“L’iniziativa si inquadra nell’ambito del progetto “Adotta un’aiuola”, promosso dal Comune nei mesi scorsi – spiega il Sindaco Massimiliano Sanna -. Il Rotaract, da sempre impegnato nella promozione del verde urbano attraverso la collaborazione con Rotary e Soroptimist nel concorso annuale “Giardini Fioriti”, ha accolto con favore l’opportunità di partecipare al progetto comunale. L’obiettivo è coinvolgere i cittadini, soprattutto i giovani, nella cura del verde e nella valorizzazione degli spazi pubblici”.

L’opportunità era stata colta dal Rotaract nel maggio dello scorso anno, su iniziativa di Maria Francesca Martini, allora presidente del club, e Gianluca Floris. Successivamente, è stato portato avanti dal nuovo Presidente, Lorenzo Altea, con il supporto di tutti i membri del club.

L’intervento di recupero ambientale è stato realizzato con la collaborazione dell’Azienda Falchi e di Sanità Ambientale, che hanno contribuito alla predisposizione dell’area verde.

“Questo progetto si inserisce in un’ottica più ampia di valorizzazione degli spazi urbani e si auspica possa rappresentare un incentivo per altri cittadini e associazioni di Oristano affinché si impegnino in iniziative simili, promuovendo il decoro e la cura del verde pubblico – sottolinea l’Assessore Maria Bonaria Zedda -. Nei mesi scorsi abbiamo assegnato una decina di aree in varie zone della città ad altrettanti cittadini o associazioni che si sono resi disponibili a prendersene cura. L’aiuola adottata dal Rotaract è situata sulla nuova circonvallazione ovest, nel prolungamento di via Morosini, in un’area di grande affluenza giovanile per la presenza del Palazzetto dello Sport, del Centro Giovani e della Scuola di equitazione. La realizzazione del progetto ha seguito le linee progettuali delle aiuole già presenti in città, grazie alla collaborazione con le imprese specializzate Azienda Agricola Falchi e Sanità Ambiente, che hanno garantito un intervento rapido ed efficace”.

“Ringraziamo il Rotaract per il lavoro realizzato con entusiasmo e perizia – conclude l’Assessore Zedda -. Auspichiamo che questa iniziativa possa rappresentare un esempio per altri cittadini e realtà locali, favorendo nuove adozioni di aree verdi urbane e contribuendo così al miglioramento del decoro cittadino”.