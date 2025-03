La Porto Cervo Racing al 4° Rally Città di Foligno con Ricciu-Mazzone nel CIAR Junior

L’equipaggio formato da Mattia Ricciu e Giovanni Maria Mazzone sarà al via del 4° Rally Città di Foligno, prima gara di Campionato Italiano Assoluto Rally Junior 2025, in programma l’8 e 9 marzo. L’equipaggio ACI Team Italia affronterà gli sterrati del territorio umbro a bordo di una Renault Clio Rally5.

Un’altra trasferta per la scuderia Porto Cervo Racing. Nel fine settimana, l’8 e 9 marzo, la scuderia sarà al via del 4° Rally Città di Foligno con i giovani Mattia Ricciu e Giovanni Maria Mazzone. L’equipaggio selezionato da ACI Sport ed inserito nel Progetto Giovani di ACI inizierà la stagione agonistica 2025 nel CIAR Junior (Campionato Italiano Assoluto Rally Junior) affiancato da Motorsport Italia, Pirelli e dalla Scuola Federale ACI Sport.

Nel territorio umbro intorno a Foligno e Nocera Umbra, Mattia Ricciu e Giovanni Maria Mazzone correranno a bordo di una Renault Clio Rally5 con il numero 58 sulle fiancate.

“Tutto sta procedendo nel migliore dei modi, siamo pronti per la competizione – hanno commentato Ricciu e Mazzone – osserviamo i risultati dei test e ci impegniamo a prepararci al meglio. Come sempre, il nostro obiettivo è imparare e fare del nostro meglio, dando il massimo in ogni occasione”.

Anche la scuderia Porto Cervo Racing è entusiasta di sostenere il giovane equipaggio in questa importante avventura sportiva. Mattia Ricciu e Giovanni Maria Mazzone si preparano a dimostrare il proprio talento e impegno su questo prestigioso e ambito palcoscenico. Il Team presieduto da Mauro Atzei, con oltre venticinque anni di esperienza, offre non solo supporto tecnico ma anche un grande spirito di squadra, fondamentale per affrontare tutte le sfide.

“Come Presidente di Porto Cervo Racing – ha commentato Mauro Atzei – sono estremamente orgoglioso, a nome di tutto lo staff, di annunciare il nostro supporto a Mattia Ricciu e Giovanni Maria Mazzone, un equipaggio di grande talento che rappresenta il nostro team nel Campionato Italiano Assoluto Rally Junior 2025. Questo campionato è notoriamente difficile e competitivo, ricco di sfide che mettono alla prova abilità e determinazione. Affrontare gli altri giovani piloti agguerriti sarà sicuramente affascinante. Sappiamo che la strada verso il successo non è semplice; gli ostacoli e gli imprevisti nel nostro sport sono sempre dietro l’angolo. Tuttavia, non ho dubbi che Mattia e Giovanni affronteranno questa sfida con umiltà, sportività e passione. Queste sono qualità che valorizziamo in Porto Cervo Racing e sono fondamentali per crescere sia nelle gare che nella vita. Da parte nostra, garantiamo che saremo al loro fianco in ogni momento della competizione, indipendentemente dagli esiti. In bocca al lupo, ragazzi! Siamo con voi, pronti a supportarvi in questa entusiasmante avventura sportiva”.

Il programma. Partenza e arrivo a Foligno in Piazza della Repubblica, con 76 chilometri cronometrati e 286 complessivi. Sabato, dopo lo skakedown “San Lorenzo”, alle 19 è in programma la partenza, mentre domenica si correranno le tre prove speciali da ripetere altrettante volte “Scopoli”, “Collecroce” e “Monte Alago”. L’arrivo è previsto alle 17:30.

Porto Cervo Racing Team: web e social. Nel sito internet della Scuderia Porto Cervo Racing https://www.portocervoracing.it/web/ – che integra la comunicazione offerta attraverso le pagine Social (Facebook, Instagram, Twitter e Youtube) – è possibile trovare tutte le notizie relative alle attività del Team, con la sezione, tra le altre, creata per i suoi piloti e co-piloti. Inoltre, è presente un “sito nel sito” interamente dedicato al “Rally Terra Sarda” e al “Rally Terra Sarda Storico”, in programma il 18 e 19 ottobre 2025, organizzati dalla Porto Cervo Racing.