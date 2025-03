Kim avverte: “Esercitazioni Usa-Seul possono portare a guerra nucleare”

(Adnkronos) – Le esercitazioni militari tra Stati Uniti e Corea del Sud potrebbero portare alla ''prima guerra nucleare'' al mondo. Lo scrive l'agenzia di stampa della Corea del Nord 'Kcna' parlando di ''ricatto nucleare criminale'' degli Stati Uniti. ''Negli ultimi anni si sono diretti verso una fase sempre più pericolosa'', scrive l'agenzia voce di Kim Jong-un, secondo cui ''gli Stati Uniti hanno la sinistra intenzione di schiacciare la Corea del Nord con le armi nucleari''. Per Pyongyang, quindi, Washington rappresenta il ''nemico più pericoloso'' che sta ''ponendo minacce nucleari''. Secondo la Corea del Nord, inoltre, ''gli Stati Uniti hanno dato il via a una politica di spedizione di armi nucleari nella Corea del sud e ne hanno fatto un avamposto per scatenare una guerra nucleare contro la Corea del Nord''. —internazionale/ [email protected] (Web Info)