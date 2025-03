Kid Yugi ospite del PoettoFest

Con grande entusiasmo, annunciamo il primo nome delil primo di, uno dei rapper più talentuosi e innovativi della scena italiana, sarà protagonista sul palco del Poetto Fest 2025 il 30 Aprile e 1 Maggio.

Il Poetto Fest, ormai da anni è diventato un punto di riferimento per la musica live in Sardegna e anche nell’edizione 2025 unirà sullo stesso palco i grandi nomi della musica italiana e i nuovi artisti emergenti.

KID YUGI: IL FENOMENO DEL RAP ITALIANO

Kid Yugi, pseudonimo di Francesco Stasi, è un rapper pugliese classe 2001 originario di Massafra; inizia a fare rap in giovane età, pubblicando il suo primo singolo “Grammelot” nel febbraio 2022.

La sua musica si distingue per un immaginario moderno e ricercato, arricchito da citazioni letterarie e cinematografiche. Nel 2024 ha pubblicato il suo secondo album ufficiale, “I Nomi del Diavolo“, che vanta collaborazioni con artisti del calibro di Tedua, Noyz Narcos, Ernia, Geolier e Sfera Ebbasta e che lo ha portato ad essere considerato tra gli artisti più influenti dell’intera scena nonostante la sua giovane età.

La partecipazione di Kid Yugi al Poetto Fest 2025 rappresenta un’opportunità unica per i fan di assistere a una performance energica e coinvolgente, che riflette la crescita e l’evoluzione artistica del rapper. Il festival, noto per la sua atmosfera vibrante e la location suggestiva sul lungomare sardo, offrirà una cornice perfetta per celebrare la musica e l’inizio dell’estate.

Saranno tanti i nomi che sveleremo nei prossimi giorni e, tra loro, altri grandi nomi del panorama italiano e i vincitori del Contest per artisti e band emergenti al quale sarà possibile registrarsi ancora per pochissimi giorni su contest – Poetto Fest Villaggio Musicale.

Questo è solo il primo nome della nostra line up che come sempre verrà annunciata sulle pagine social dell’evento @poettofest, con artisti di primo piano che renderanno questo evento ancora più speciale.

Poetto Fest 2025 , 30 aprile & 1 maggio

I biglietti sono già disponibili sul sito ufficiale www.poettofest.com