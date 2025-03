Italia-Germania vale doppio: ecco perché per gli Azzurri ‘pesa’ verso i Mondiali 2026

(Adnkronos) – Il doppio confronto con la Germania vale doppio. Tra Milano e Dortmund, l'Italia di Luciano Spalletti si gioca un posto in semifinale di Nations League, ma anche buone possibilità di partecipare ai Mondiali 2026. I primi della storia a 48 squadre. Per gli Azzurri, fare bene contro i tedeschi varrebbe molto anche in prospettiva. Ecco per quale motivo… Contesto. Lo scorso dicembre sono stati sorteggiati i 12 gironi di qualificazione per i prossimi Mondiali, che si giocheranno tra Messico, Stati Uniti e Canada e saranno i primi a 48 squadre (16 delle quali europee). L'Italia, però, non conosce ancora il suo destino: come le altre 7 squadre impegnate nei quarti di Nations League, gli Azzurri dovranno aspettare il doppio confronto nei quarti di finale. Il confronto con la Germania vale un posto nelle Final Four, ma non solo. Consentirebbe agli uomini del ct Luciano Spalletti di finire in un girone da 4, con avversarie sulla carta meno ostiche nel percorso di qualificazione ai Mondiali 2026. Elemento non proprio da sottovalutare per l'Italia, uscita male dagli spareggi contro Svezia e Macedonia del Nord nel tentativo di qualificarsi alle ultime due edizioni dei Mondiali. Se l'Italia passerà il turno contro la Germania, finirà nel Girone A con Slovacchia, Irlanda del Nord e Lussemburgo. In caso di eliminazione, gli Azzurri finiranno invece nel girone I con Norvegia, Israele, Estonia e Moldavia. — [email protected] (Web Info)