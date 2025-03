Israele, Netanyahu licenzia il capo dell’agenzia per la sicurezza interna: “Mancanza di fiducia”

(Adnkronos) – Il primo ministro Benjamin Netanyahu ha annunciato oggi, domenica 16 marzo, la sua intenzione di licenziare il capo dello Shin Bet, Ronen Bar, e di averlo "informato che la prossima settimana presenterà una proposta al governo per porre fine al suo mandato". In una dichiarazione successiva, Netanyahu ha spiegato: "In ogni momento, ma soprattutto durante una guerra esistenziale come quella che stiamo affrontando, deve esserci piena fiducia tra il primo ministro e il capo dello Shin Bet. "Ma sfortunatamente, la situazione è l'opposto: non ho questa fiducia. Nutro una sfiducia continua nel capo dello Shin Bet, una sfiducia che è solo cresciuta nel tempo". Il capo dell'Agenzia per la sicurezza interna di Israele, Ronen Bar ha dichiarato che la decisione del primo ministro Benjamin Netanyahu di licenziarlo non è correlata all'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023, suggerendo invece che la ragione sia in gran parte politica. "L'aspettativa del primo ministro di una lealtà personale che contraddica l'interesse pubblico è del tutto impropria" ha concluso. —internazionale/ [email protected] (Web Info)