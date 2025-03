Infiltrazioni, piove dal tetto di Psicologia all’Università di Cagliari

Ancora acqua e infiltrazioni all’Università di Cagliari

di Umberto Zedda

Infiltrazioni, caduta di intonaco e segnalazioni da studenti e studentesse. Ancora una volta nell’aula 1B di Psicologia nel plesso di Sa Duchessa, centro di Studi Umanistici dell’Università di Cagliari, l’acqua piovana si è infiltrata, creando macchie di umidità nel soffitto e rendendo nuovamente gli studenti insicuri sulla situazione degli edifici.

La segnalazione è arrivata da alcuni rappresentati dell’associazione Open Unica che lamentano la recidività dell’aula in questione. L’edificio di psicologia è stato interessato da lavori di manutenzione solo pochi mesi fa sempre a causa delle infiltrazioni: gli operatori avevano rimosso la guaina vecchia per installarne una nuova e più drenante ma n0n sembra che sia bastato ad arginare il problema.

I custodi riferiscono che il tetto si è infiltrato nei giorni scorsi a causa della troppa pioggia e, durante la mattinata di ieri, l’acqua abbia iniziato a gocciolare sui banchi. Subito l’area interessata è stata circondata dai nastri di delimitazione.

“Non è giusto che gli studenti e le studentesse facciano lezione in queste condizioni, e questo l’abbiamo già ribadito diverse volte – afferma Gaia Ruggeri, rappresentante degli studenti – Al momento stiamo cercando di capire bene cosa sia successo, e speriamo che questa volta l’ateneo dia una risposta ferma a riguardo. Non è possibile che da ottobre non si sia risolto nulla”.

