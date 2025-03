Incendio in centro a Palermo, le immagini del rogo

PALERMO (ITALPRESS) – Un incendio si è sviluppato, stamane, in un appartamento all’ultimo piano di un palazzo tra via Quintino Sella e via Libertà, a Palermo. L’abitazione, andata completamente a fuoco, è di proprietà di una coppia di noti professionisti. Si tratta del professore Elio Cardinale, ex sottosegretario alla Salute, e della moglie, Annamaria Palma, ex magistrato. Le fiamme si sono propagate da una stufetta mandando in cenere, tra l’altro, anche un’importante biblioteca. Sul posto si sono recati anche il presidente della Regione, Renato Schifani, e il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla.

sat/mca2 (video di Roberto Schifani)