Incendio Di Via Santa Lucia (Vt), Deceduto Un 94enne

Incendio Di Via Santa Lucia (Vt), Deceduto Un 94enne, “Non si placa l’escalation delle morti solitarie un 94enne è deceduto, in seguito all’incendio che si è sviluppato al quarto piano di una palazzina di via Santa Lucia Viterbo. Nell’abitazione in cui viveva da solo purtroppo il 94enne ha trovato la morte. Saltuariamente era assistito da qualche vicino che lo aiutava quando era necessario. Proprio una vicina ha lanciato l’allarme facendo giungere sul posto, i vigili del fuoco. A tal riguardo Antonio de Lieto segretario generale nazionale del partito “Pensionati per l’Italia” ha dichiarato: Troppe volte i nostri anziani, malati e bisognosi di tutto vivono soli e non hanno alcuna rete parentale di sostegno, hanno pensioni da “fame” e non possono permettersi una badante”. Lo afferma in una nota il segretario generale nazionale del partito “Pensionati per l’Italia”, Antonio de Lieto. Non è il primo caso, purtroppo di morte solitaria e nemmeno sarà l’ultimo. Il partito “Pensionati per l’Italia”, ritiene che non è più rinviabile la realizzazione di una “Mappa del bisogno” capace di individuare tutte quelle situazioni a “rischio”, proprio come una sorta di azione preventiva contro gli effetti estremi di solitudine, povertà e malattia. Rafforzare la rete degli assistenti sociali – ha continuato de Lieto – con settori dedicati, in particolare, a contattare, anche per telefono, pressoché quotidianamente, i soggetti inclusi in un eventuale programma inserito nel contesto della “Mappa”, servirebbe a scongiurare tante tragedie.