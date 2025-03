Imma Tataranni, stasera 9 marzo terzo appuntamento: le anticipazioni

(Adnkronos) – 'Imma Tataranni – Sostituto Procuratore' torna stasera, domenica 9 marzo, con il terzo appuntamento dal titolo 'Quando finisce un amore' in prima serata su Rai1.Vanessa Scalera veste di nuovo i panni del sostituto procuratore della Repubblica di Matera, amata dal pubblico per la sorprendente schiettezza, per il temperamento impetuoso e per il suo indagare senza tregua nel panorama umano e geografico di Matera. Ecco le anticipazioni di questa sera. Dopo l’arresto del latitante Latronico (Nello Mascia), l’indagine sotto copertura di Calogiuri (Alessio Lapice) si conclude, costringendo il maresciallo a lasciare Matera per garantire la sua sicurezza. Pietro (Massimiliano Gallo), sempre più affrancato, trova nell’amicizia con Vasco Parisi (Tommaso Ragno) un importante punto di riferimento. Intanto, tutta Matera è riunita per il matrimonio della D’Antonio (Elvira Zingone), dove Filomena (Dora Romano) è impegnata a mantenere le apparenze per preservare la reputazione familiare. Durante i festeggiamenti, un evento drammatico sconvolge l’atmosfera: l’omicidio del “Barone Rosso” Aurelio Sansevero (Adolfo Margiotta). Mentre cerca di mettere insieme i pezzi del caso, Imma deve anche affrontare Pietro che le ha chiesto di avviare le pratiche per la separazione e Valentina (Alice Azzariti) che ha scoperto casualmente il suo tradimento con Calogiuri. — [email protected] (Web Info)