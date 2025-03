Il 21 marzo a Cagliari la presentazione del libro sulla Siria: viaggio in un paese mal trattato

CAGLIARI – Il libro Dentro la Siria. Dall’aggressione alla caduta di Assad. Viaggio all’interno di uno Stato mal trattato, scritto da(giornalista, presidente del Centro Italo Arabo e del Mediterraneo) con l’intervento die pubblicato da, offre un’analisi approfondita del conflitto siriano e delle sue ripercussioni politiche, sociali ed economiche. Attraverso un’attenta ricostruzione storica e geopolitica, il volume si pone l’obiettivo di fornire strumenti di comprensione per un fenomeno che ha segnato profondamente il XXI secolo, coinvolgendo non solo la Siria, ma l’intero scenario internazionale.

Per approfondire i temi trattati nel saggio, è in programma una presentazione venerdì 21 marzo, alle ore 18:30 nella Sala Contemporanea di Sa Manifattura a Cagliari. Interverranno l’autore Raimondo Schiavone, il giornalista Alessandro Aramu e, in collegamento speciale Maria Sadeeh, ex parlamentare siriana che racconterà la sua esperienza di donna cristiana negli anni del governo di Assad, dagli inizi della guerra fino ai giorni nostri. L’ingresso è libero.

Il libro esplora il percorso della Siria dagli anni del conflitto alla situazione attuale, offrendo un punto di vista interno e dettagliato sulla crisi che ha devastato il Paese. Con uno stile diretto e documentato, l’autore affronta le dinamiche politiche, economiche e sociali che hanno contribuito a ridefinire gli equilibri della regione.

La presentazione rappresenta un’opportunità di confronto sullo scenario siriano e sulle sue implicazioni geopolitiche, con particolare attenzione al ruolo dell’informazione e della diplomazia nel racconto della guerra. Grazie a una narrazione basata su fonti dirette e testimonianze, Dentro la Siria si inserisce nel dibattito contemporaneo offrendo spunti di riflessione fondamentali per chi desidera comprendere le dinamiche del Medio Oriente e il ruolo degli attori internazionali nel conflitto.

