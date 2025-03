Icardi dopo la separazione da Wanda: “Smascherati i pagliacci, ora penso solo alle figlie”

(Adnkronos) – Nelle storie di Instagram, Icardi ha commentato così la sentenza di separazione da Wanda Nara, ottenuta dal Tribunale di Milano: “Dove sono finiti tutti quelli che mi avevano dato del bugiardo in merito al divorzio? Sembrano spariti, oppure non sanno come ribaltare le bugie dette soltanto una settimana fa. E coloro che sostenevano che stessi procedendo in Italia perché in realtà non volevo divorziare? Pare che abbiano esaurito gli argomenti. E che dire di chi si nutre di informazioni false, come sempre, e ora non sa più come giustificare tutte le storie inventate? Ora è tutto ufficiale, con una sentenza in mano. Ho deciso di aspettare qualche giorno in silenzio, per smascherare — come ho sempre fatto — i mitomani. Del resto, l’avevo anticipato qualche settimana fa: “Il circo va avanti finché c’è chi applaude i pagliacci”. Bene, diversi pagliacci sono già caduti lungo la strada e la verità sta finalmente venendo a galla. Io lotterò fino all’ultimo per togliere la maschera a tutti coloro che sono complici e che stanno facendo del male alle mie figlie. Come ho detto dal primo giorno, andrò avanti contro tutto e tutti, a testa alta, per sistemare le cose. Che sia fatta giustizia”. Il calciatore ha poi aggiunto, sotto a una foto con le figlie avute con Wanda Nara, Isabella e Francesca, che sono al centro di un’accesa guerra legale in Argentina per l’affido, con lui che accusa la ex di averle rapite e di non permettergli di vederle: “Mentre gli altri continuano a inventare bugie e a manipolare, noi continuiamo a non poter godere dei nostri momenti, senza abbracci, senza baci, senza stare con il proprio “Papuchi”. Non manca molto, mie principesse, e tutto andrà al suo posto. Vi amo e mi mancate”. Per poi concludere, sempre rivolto alle figlie: “Mie piccole principesse, anche se oggi la strada è buia, ricordate che la luce ritorna sempre. Niente può spegnere la gioia che portiamo nel cuore o l'amore infinito che ci unisce. Presto ci abbracceremo di nuovo, rideremo senza paura e vivremo la felicità che meritiamo. Non smettete mai di credere nella forza del nostro amore, perché quell'amore è più forte di qualsiasi tempesta. Sarò sempre con voi, lotterò sempre per voi. Presto, molto presto, sorrideremo di nuovo insieme. Papà”. Ora che la separazione è stata dichiarata, infatti, andranno definite le questioni patrimoniali e soprattutto legate all’affido delle due bimbe. — [email protected] (Web Info)