IAM Cagliari-Oristano: controlli serali nel week-end in città e dintorni

Roma, 3 marzo 2025 – Week-end serale di controlli effettuato nella città e nell’hinterland di Cagliari nel settore pubblici esercizi dagli ispettori ordinari e tecnici dello IAM di Cagliari-Oristano.

In una prima verifica nei confronti di una pizzeria da asporto, sono stati rinvenuti 2 addetti alla consegna senza alcun contratto né tutela assicurativa. Uno di essi era minorenne.

Poiché l’esercizio aveva in organico 6 addetti, il personale ispettivo ha adottato il provvedimento di sospensione per superamento della soglia del 10% di lavoro nero.

Oltre alla sanzione aggiuntiva di 2.500 euro per la sospensione, a carico del datore di lavoro saranno notificate due maxisanzioni da 1.950 al 3.900 euro, l’ammenda per l’omessa visita medica del minore pari a 1.291euro, nonché l’ammenda per la mancata presenza del DVR sul luogo di lavoro per euro 2.457.

In una seconda verifica, disposta nei confronti di un pub nella stessa sera di venerdì, è stata trovata una cameriera in nero su due lavoratori complessivi presenti, con conseguente adozione del provvedimento di sospensione; in questo caso, la somma aggiuntiva per la sospensione è stata raddoppiata a complessivi 5.000 euro, sia per l’occupazione irregolare del 50% del personale, sia per la mancata elaborazione del DVR, oltre alla maxisanzione per lavoro nero da 1.959 a 3.900 euro.

