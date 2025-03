I tesori del Sinis a Berlino per la Borsa Internazionale del Turismo (ITB) 2025

Tre giornate ricche di incontri e opportunità trascorse alla principale fiera mondiale del turismo

In un clima di grande entusiasmo e partecipazione, la Fondazione Mont’e Prama ha preso parte alla Internationale Tourismus-Börse (ITB) di Berlino, una delle più importanti fiere del settore turistico. Sono state tre giornate intense, quelle passate dal 4 al 6 marzo a Berlino, presso il padiglione fieristico in cui gli operatori della Fondazione hanno incontrato professionisti del settore turistico ed interagito con i tanti turisti che hanno fatto visita allo stand. L’evento ha rappresentato un’occasione fondamentale per rafforzare la rete di relazioni della Fondazione con un pubblico internazionale, contribuendo a consolidare la propria presenza nel panorama turistico globale e a creare legami preziosi per il futuro.

Anthony Muroni, presidente della Fondazione Mont’e Prama, ha rimarcato – “Partecipare alla Borsa Internazionale del Turismo a Berlino ci ha consentito di rivolgerci ad un pubblico ancora più ampio, creando connessioni con diverse culture, ognuna con la propria visione da leggere in chiave turistica e soddisfare attraverso proposte su misura. Questo ci permette di comprendere le esigenze specifiche e rispondere in modo mirato e personalizzato, ampliando il ventaglio delle nostre iniziative. Il Parco Archeologico del Sinis, simbolo di una tradizione millenaria, ha suscitato l’interesse di numerosi turisti che, incuriositi dalle immagini dei colossi di pietra, hanno potuto scoprire una delle pagine più affascinanti della storia della nostra isola. Partecipare a eventi internazionali come questo rappresenta un’opportunità concreta per stabilire nuove relazioni e collaborazioni. Oltretutto – tiene a precisare Muroni – il mercato tedesco è rilevante per il nostro territorio essendo il secondo, dopo quello francese, per impatto economico, dunque fondamentale per sviluppare progetti innovativi e consolidare legami futuri nel settore del turismo”.

L’edizione ITB BERLIN 2025 ha totalizzato 100 mila presenze, tra espositori e buyer provenienti dai paesi di tutto il mondo che hanno presentato i propri prodotti e le proprie offerte nei padiglioni dell’area espositiva di Messe Berlin. I macro temi della fiera sono ricaduti in particolare su digitalizzazione, ruolo dell’AI nella pianificazione dei viaggi e modelli di business sostenibile.