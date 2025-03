Herper Zooster: 5.000 sessantacinquenni verranno contattati dalla Asl per sottoporsi al vaccino

Sassari, 04 marzo 2025 – Nella settimana internazionale di sensibilizzazione sull’Herpes Zoster, il Dipartimento di Prevenzione della Asl n. 1 lancia un appello rivolto alla popolazione per avvicinarsi alla vaccinazione contro la malattia conosciuta anche come “Fuoco di Sant’Antonio”.Tutti i sessantacinquenni, nati nell’anno 1960, residenti in provincia di Sassari, nei prossimi giorni riceveranno una lettera o una telefonata da parte del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della Asl 1, in cui verranno invitati a presentarsi presso la sede vaccinale più vicinaper la somministrazione gratuita della prima dose del vaccino contro l’Herpes Zoster, a cui seguirà una seconda dose a distanza di circa due mesi.

Sono oltre 5.000 i cittadini, nati nel 1960, che verranno contattati dagli operatori della Asl: “Aderire alla campagna rappresenta una preziosa opportunità e un investimento per proteggere la propria salute”, dichiara Anna Burruni, direttore del Servizio Igiene e Sanità pubblica della Asl di Sassari

Oltre ai nati nel 1960, convocati direttamente dai servizi di Igiene Pubblica della Asl, potranno richiedere la vaccinazione gratuita tutte

le persone dai 18 anni in su che soffrono di patologie come diabete, tumore, malattie cardiovascolari o respiratorie, insufficienza renale o

coloro che sono immunodepressi o anziani, ma anche persone fragili come i pazienti oncologici o chi ha già contratto l’Herpes Zoster.

“La vaccinazione è inoltre raccomandata per i soggetti over 65 anni a partire dalla corte del 1952 anno di introduzione della vaccinazione anti Herpes Zoster”, aggiunge Burruni.

Sono due le dosi di vaccino che vengono somministrate, con la seconda dose di vaccino che può esser inoculata dal mese successivo rispetto alla dose iniziale.

MODALITA’ DI PRENOTAZIONE

• Sassari

via Rizzeddu, n. 21 B, palazzina G

Modalità prenotazione: telefonare al numero 0792062875, dal lunedì al venerdì, dalle ore 11.00 alle 13.00 o mediante indirizzo mail [email protected]

• Alghero

via Pasquale Paoli, n. 32

Modalità prenotazione: telefonare al numero 0799959821 dal lunedì al venerdì, dalle ore 11.00 alle 13.00 o mediante indirizzo mail [email protected]

• Ozieri

via Colle Cappuccini, c/o Ospedale Civile A. Segni

Modalità prenotazione: telefonare al numero 079779412, il lunedì, martedì, mercoledì, venerdì, dalle ore 11.00 alle 13.00 o mediante indirizzo mail [email protected]

• Bono

Poliambulatorio, viale San Francesco, n. 1

Modalità prenotazione: telefonare al numero 079779412 lunedì, martedì, mercoledì, venerdì, dalle

ore 11.00 alle 13.00 o mediante indirizzo mail [email protected]

• Ittiri

Ospedale Civile Alivesi, via Ospedale, n. 41

Modalità prenotazione: telefonare al numero 0794453135 il lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 11.00 alle 12.30

• Ossi

via Sardegna, n. 16 A

Modalità prenotazione: telefonare al numero 079348550 o al numero 3668195872, dal lunedì al venerdì, dalle ore 12.30 alle 13.30 o mediante indirizzo mail [email protected]

• Porto Torres

via Lombardia, n. 10

Modalità prenotazione: telefonare al numero 079501315, il lunedì, martedì, mercoledì, dalle ore 12.30 alle 13.30 o mediante indirizzo mail [email protected]

• Sorso

Poliambulatorio, via Giuseppe Dessì

Modalità prenotazione: telefonare al numero 0793550012 il lunedì dalle ore 09.00 alle 13.00 o mediante indirizzo mail [email protected]

• Thiesi

Ospedale Civile, viale Madonna di Seunis, 07047

Modalità prenotazione: telefonare al numero 0799959821 dal lunedì al venerdì, dalle ore 11.00 o mediante indirizzo mail [email protected]

La malattia

L’Herpres Zoster è un’infezione virale che causa una dolorosa eruzione della pelle, su qualsiasi parte del corpo. Le conseguenze e le complicanze non sono indifferenti: la nevralgia post-erpetica, dolorosa ed invalidante, può verificarsi nel 25-50% dei pazienti con Herpes Zoster al di sopra dei 50 anni; e da qui deriva anche l’elevato rischio di ospedalizzazione, che nelle persone anziane è anche venti volte maggiore. Si tratta di un infezione virale, che può colpire anche in forma ripetute, e diventa ancora più difficile da affrontare quando si associa ad altre patologie come una neoplasia, BPCO, malattia renale cronica, diabete mellito, patologie reumatiche, terapie immunosopressive.

Si stima che l’Herpes Zoster colpisca in Italia 153mila persone ogni anno: colpisce gli adulti – tra le persone che vivono fino a 85 anni una su due deve affrontare almeno una volta il Fuoco di Sant’Antonio – e il 40% dei casi si verificano in persone di almeno 60 anni.

Alcuni numeri della Asl di Sassari

Anno di somministrazione Dosi vaccino somministrate

ad over 65 Dosi vaccino somministrate a pazienti fragili (18-64 anni)

2021 54 –

2022 800 151

2023 2.628 429

2024 3.485 685

2025 1.473 (al 28.02.2025) 300 (al 28.02.2025)

Per altre notizie clicca qui